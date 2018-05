V boji v Sýrii zahynuli štyria príslušníci ruskej armády

Rusko je hlavným vojenským spojencom a podporovateľom sýrskeho prezidenta Bašára Asada v občianskej vojne, do ktorej je zapojených mnoho strán.

Moskva 27. mája (TASR) - Štyria príslušníci ruskej armády zahynuli pri útoku povstalcov na východe Sýrie, informovalo v nedeľu ruské ministerstvo obrany.



Boj prepukol vo východnej provincii Dajr az-Zaur po tom, čo niekoľko povstaleckých skupín zaútočilo na delostreleckú batériu sýrskych vládnych síl. Ministerstvo to dodalo vo vyhlásení, z ktorého citovala ruská štátna tlačová agentúra TASS.



"Na mieste zahynuli dvaja poradcovia z ruskej armády, ktorí riadili paľbu sýrskej batérie," uviedlo ruské ministerstvo.



Päť ďalších ruských príslušníkov utrpelo zranenia a prepravili ich do ruskej vojenskej nemocnice. Dvaja z nich neskôr zraneniam podľahli, napísala v správe tlačová agentúra DPA.



Na boji, ktorý sa odohral v "nočných hodinách", sa zúčastnili sýrske a ruské sily, informovalo tiež ministerstvo bez uvedenia konkrétneho dátumu.



Dodalo, že v bitke prišlo o život 43 povstalcov.



Rusko je hlavným vojenským spojencom a podporovateľom sýrskeho prezidenta Bašára Asada v občianskej vojne, do ktorej je zapojených mnoho strán.



Rusko pomohlo zvrátiť priebeh vojny v prospech Asadových síl, ktoré v posledných mesiacoch zaznamenávajú územné zisky a porážajú povstalcov aj militantov, vrátane extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).