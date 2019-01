V Bolívii zatkli talianskeho radikála, bol 40 rokov na úteku

Vláda v Ríme medzičasom uviedla, že 64-ročný Cesare Battisti bude čo najskôr repatriovaný do Talianska, aby si tam odpykal svoj trest.

Rím 13. januára (TASR) - Bolívijská polícia v sobotu zadržala bývalého aktivistu talianskej krajnej ľavice, ktorý bol vo svojej vlasti odsúdený na doživotie za štyri politické vraždy a na úteku pred talianskou justíciou bol takmer 40 rokov.



Informovala o tom agentúra DPA. Vláda v Ríme medzičasom uviedla, že 64-ročný Cesare Battisti bude čo najskôr repatriovaný do Talianska, aby si tam odpykal svoj trest.



Battisti v roku 1981 ušiel z väznice v Taliansku, kde bol internovaný od roku 1979 v očakávaní súdneho procesu. V rokoch 1990 a 1991 bol v Taliansku v neprítomnosti odsúdený za štyri politické vraždy spáchané v 70. rokoch.



Battisti ešte počas vyšetrovania odmietal zodpovednosť za vraždy, ale priznal sa k členstvu v krajne ľavicovej skupine Ozbrojení proletári za komunizmus.



Jeho zadržanie bolívijskou políciou potvrdil v nedeľu aj poradca brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý spresnil, že Battistiho pred vydaním do Talianska prevezú zrejme z Bolívie do Brazílie, kde v posledných rokoch žil a odkiaľ ušiel v decembri roku 2018, keď tamojší súd nariadil jeho zadržanie, po čom mu reálne hrozilo vydanie do Talianska. Novozvolený brazílsky prezident Bolsonaro totiž už počas predvolebnej kampane prisľúbil Battistiho vydanie, čo označil za svoj "malý darček" pre Taliansko.



Taliansky premiér Giuseppe Conte v nedeľu na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook informoval, že taliansky vládny špeciál je už na ceste do Bolívie, aby tam Battistiho vyzdvihol. Dodal, že "naše väznice už naňho čakajú".



Zdroje talianskeho ministerstva vnútra informovali, že talianski a brazílski policajti lokalizovali Battistiho v Bolívii asi pred týždňom. V čase zadržania bol neozbrojený a nekládol odpor. Zatýkajúcim policajtom sa preukázal brazílskymi dokladmi, ktoré potvrdzovali jeho identitu.



Battisti nebol len významnou postavou politických nepokojov tzv. olovených rokov, ktoré v Taliansku trvali od konca 60. do konca 80. rokov a počas ktorých boli krajne ľavicovými či krajne pravicovými teroristami v Taliansku zavraždené stovky ľudí. Battisti bol v očiach veľkej časti talianskej verejnosti aj stelesnením arogancie a neochoty vydať sa spravodlivosti.



Počas takmer 40 rokov na úteku pred spravodlivosťou Battisti žil okrem Brazílie aj v Mexiku a Francúzsku, kde sa v 90. rokoch živil písaním kriminálnych románov a našiel si aj mnoho priateľov medzi tamojšími ľavicovými intelektuálmi.