V Braunschweigu evakuujú po náleze leteckej bomby vyše 10.000 ľudí

Evakuovať však nebudú musieť hlavnú železničnú stanicu mesta a ani v plynulosti železničnej dopravy by nemali nastať problémy.

Braunschweig 11. apríla (TASR) - Značnej časti centra mesta Braunschweig v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko sa dotýka v stredu večer evakuácia v súvislosti s objavením americkej leteckej bomby z bojov druhej svetovej vojny o hmotnosti 250 kg, ktorej sa pri stavebných prácach dokonca dotkla vidlica bagra.



Príbytky bude musieť opustiť asi 8400 miestnych obyvateľov a takisto 2000 hotelových hostí z jedného zo zariadení v centre mesta.



Vyplýva to z informácií, ktoré priniesol Severonemecký rozhlas (NDR).



Evakuovať však nebudú musieť hlavnú železničnú stanicu mesta a ani v plynulosti železničnej dopravy by nemali nastať problémy. Jej krátke prerušenia v čase zneškodnenia pozostatku bojov však nie sú vylúčené. S určitosťou dôjde k narušeniu plynulosti niektorých liniek MHD, a to tak autobusových, ako aj električkových.