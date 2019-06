V Brazílii sa začal generálny štrajk proti dôchodkovej reforme

Štrajk vyhlásili tamojšie odborové zväzy na protest voči dôchodkovej reforme prezidenta Jaira Bolsonara, o ktorej sa momentálne diskutuje v Kongrese.

Rio de Janeiro 14. júna (TASR) - Brazílčania odštartovali v piatok generálny štrajk, ktorý pravdepodobne ochromí veľké mestá po celej krajine. Štrajk vyhlásili tamojšie odborové zväzy na protest voči dôchodkovej reforme prezidenta Jaira Bolsonara, o ktorej sa momentálne diskutuje v Kongrese. Informovala o tom agentúra AP.



Polícia v Riu de Janeiro použila slzotvorný plyn proti demonštrantom, ktorí blokovali triedu Avenida Brasil - jeden z hlavných cestných ťahov spájajúcich mesto s jeho okolím. Účastníci štrajku v meste Sao Paulo zase pálili pneumatiky na hlavnej diaľnici Rodovia Anhangüera.



Neboli zatiaľ hlásené žiadne zranenia.



Piatkový generálny štrajk je vôbec prvým tohto druhu od januárového nástupu Bolsonara do prezidentského úradu.



Zámerom súčasnej vlády je posunúť hranicu odchodu do dôchodku pre mužov na 65 a pre ženy na 62 rokov vrátane ďalších opatrení. Ide o súčasť širšej snahy vlády prezidenta Bolsonara o zvrátenie hospodárskej recesie v tejto najväčšej latinskoamerickej krajine.



Na základe súčasného systému majú muži i ženy nárok poberať dôchodkové dávky po 30 až 35 odpracovaných rokoch, čo znamená, že mnohí môžu odísť do dôchodku už vo veku 50 či 55 rokov.



Jedna z účastníčok protestov Carolina Cacauová však uviedla, že v dôsledku reformy budú brazílski "zamestnanci pracovať až do svojej smrti".