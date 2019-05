V Británii sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu

Britskej premiérke Therese Mayovej sa podarilo v apríli na mimoriadnom summite EÚ získať na poslednú chvíľu v poradí už druhý odklad termínu odchodu Británie z EÚ.

Londýn 6. mája (TASR) - V Británii sa s konečnou platnosťou uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Voľby sa budú konať 23. mája. Informovali o tom v utorok agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie britského úradu vlády.



Ide o flexibilný termín, čo znamená, že Británia môže Úniu opustiť aj skôr, ak britský parlament schváli dohodu, ktorú Mayovej vláda uzavrela s Bruselom. Britskí poslanci však už túto dohodu trikrát odmietli.



Podmienkou odkladu je zároveň to, že ak bude Británia do 23. mája, keď začnú eurovoľby, stále členom EÚ, bude sa musieť na tomto hlasovaní zúčastniť. Ak by v takomto prípade voľby neusporiadala, došlo by 1. júna automaticky k brexitu bez dohody.