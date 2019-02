V Británii vzniesli prvé obvinenie za obriezku malého dievčatka

V čase, keď rodičia boli vo vyšetrovacej väzbe, polícia prehľadala dom matky dievčatka, pričom tam našla dôkazy o tom, že sa venuje zrejme aj čarodejníctvu či magickým obradom vúdú.

Londýn 1. februára (TASR) - Žena, ktorá svojej trojročnej dcére urobila obriezku, sa stala prvou osobou, ktorú vo Veľkej Británii uznali za vinnú z vykonania ženskej genitálnej mutilácie (FGM - female genital mutilation).



Žena po obvinení zostáva vo väzbe. Rozsudok nad ňou súd vynesie 8. marca. Podľa spravodajského portálu BBC jej hrozí do 14 rokov väzenia.



Okrem 37-ročnej ženy pôvodom z Ugandy pred súd v Londýne predstúpil aj jej 43-ročný partner, ktorého však neuznali za vinného a prepustili na slobodu.



Žena svoju vinu odmieta. Počas súdneho procesu tvrdila, že jej dcéra, vtedy trojročná, sa zranila, keď sa šplhala do police po sušienku. Pri šplhaní však spadla, pričom narazila na hornú hranu dvierok kuchynskej linky s kovovou lištou a poranila sa v oblasti genitálií. Na zranenie dievčatka políciu upozornili zdravotníci, ktorí ju ošetrovali v nemocnici Whipps Cross v Leytonstone. Dieťa v dôsledku spôsobených zranení stratilo veľa krvi.



Lekári vo svojej expertíze uviedli, že zranenia dievčatka zodpovedajú skôr rezným zraneniam ako nešťastnému pádu.



Dieťa pred špeciálne vyškolenými policajtmi vypovedalo, že ju "rezala čarodejnica". Starší brat dievčatka zasa tvrdil, že videl sestru plakať a "krv kvapkajúcu na podlahu".



Prokurátorka Caroline Carberryová spresnila, že v ženinom bydlisku sa našli dva kravské jazyky omotané drôtom a prešpikované skrutkami a s malým tupým nožom vo vnútri. Polícia tam objavila aj 40 kusov rozkrojeného ovocia, najmä limiet, v ktorých boli schované lístky s menami rôznych ľudí vrátane policajtov a pracovníka sociálneho úradu zapojených do vyšetrovania kauzy FGM.



Ako poznamenala BBC, tento prípad FGM je v Británii v poradí len štvrtým, ktorý sa dostal pred súd. Predchádzajúce prípady sa skončili oslobodením podozrivých.



V reakcii na vznesenie obvinenia voči predpokladanej páchateľke londýnsky primátor Sadiq Khan vyhlásil, že ide o "medzník a jasné posolstvo tým, ktorí vykonávajú tento barbarský akt, že už nezostane nepotrestaný". "Každá žena a každé dievča by mali byť v bezpečí - a radnica bude pokračovať v snahe skoncovať s takýmito praktikami," dodal Khan.



Aktivistka proti vykonávaniu FGM Aneeta Premová pre BBC označila dnešný deň za "skutočne historický". Vznesenie obvinenia je výsledkom náročného procesu, pretože k ženským obriezkam dochádza v tajnosti. Upozornila tiež, že nahlasovať tieto prípady sa boja nielen bežní ľudia, ale aj odborníci, ktorí sa s nimi stretnú.



Britský minister vnútra Sajid Javid označil FGM za stredoveké praktiky, ktoré "sa nebudú tolerovať". "My nepoľavíme, kým páchatelia týchto strašných činov nebudú potrestaní," dodal.



FGM je bežná v rozsiahlych oblastiach Afriky a Červeného mora až po pobrežie Atlantického oceánu. V Ázii je rozšírená v Perzskom zálive, v južných častiach Arabského polostrova a u časti moslimského obyvateľstva v Indonézii a Malajzii. S rastúcim prílevom migrantov z Afriky a Stredného východu do Európy, Spojených štátov, Kanady a Austrálie sa praktizovanie FGM rozšírilo do celého sveta.



Tomuto zákroku sa väčšinou podrobujú dievčatká medzi štvrtým a ôsmym rokom života. Jeho častým dôsledkom sú komplikácie s močením a infekcie močových ciest, poškodenie obličiek a neplodnosť. Závažné ťažkosti bývajú aj pri menštruácii.