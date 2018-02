V Británii vzniká nová strana podobná Macronovej Republike v pohybe

Hovorkyňa rodiacej sa strany Sandra Khadouriová uviedla, že nový politický subjekt sa chce zameriavať na tú časť Britov, ktorí ľutujú, že svojho času v referende hlasovali za odchod Británie z EÚ.

Londýn 5. februára (TASR) - V Británii vzniká nová politická strana, ktorá by mala byť obdobou francúzskej Republiky v pohybe (LREM). Vznik strany pod názvom Renew (Obnova) oficiálne oznámia na budúci týždeň, informoval spravodajský portál France Info s tým, že na zakladaní strany sa podieľali aj viacerí francúzski poslanci zvolení za LREM.



"Treba, aby sme išli za týmito ľuďmi a pýtali sa ich, prečo sú nahnevaní" kvôli brexitu a situácii po ňom, dodala Khadouriová.



Podľa nej Renew chce za pomoci svojich 222 zakladajúcich členov využiť stratégiu LREM, ktorej aktivisti sa vydali do regiónov a stretávali sa s občanmi, čo strane - i Macronovi - prinieslo úspech vo voľbách.



Turné aktivistov Renew po krajine sa začína na budúci týždeň. "Prvá otázka, ktorú ste sa (v LREM) pýtali občanov, bola, čo vo Francúzsku nie je v poriadku. My sa budeme pýtať na to isté," uviedol jeden z aktivistov.