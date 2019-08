V britských doplňovacích voľbách zvíťazila liberálna demokratka

Doddsová si v štvrtkových doplňovacích voľbách zabezpečila 13.826 hlasov, zatiaľ čo jej rival a predošlý poslanec za tento volebný obvod Chris Davies z Konzervatívnej strany získal len 12.401 hlasov.

Llanelwedd 2. augusta (TASR) - V doplňovacích voľbách vo waleskom obvode Brecon and Radnorshire zvíťazila kandidátka britských Liberálnych demokratov Jane Doddsová. Jej víťazstvo a zisk kresla v Dolnej snemovni britskom parlamente je vnímané ako prvá významná porážka nového konzervatívneho premiéra Borisa Johnsona, informovala v piatok na svojej webstránke stanica Sky News.



Zisk kresla pre opozičných Liberálnych demokratov zasadzujúcich sa za zotrvanie Británie v EÚ totiž znamená, že Johnson má aktuálne pri hlasovaní v Dolnej snemovni prevahu len jediného hlasu, uvádza ďalej Sky News.



Doddsová si v štvrtkových doplňovacích voľbách zabezpečila 13.826 hlasov (43,46 percenta), zatiaľ čo jej rival a predošlý poslanec za tento volebný obvod Chris Davies z Konzervatívnej strany získal len 12.401 hlasov (38,98 percenta). Na treťom mieste skončil kandidát Strany brexitu s 3331 hlasmi a na štvrtom kandidát hlavnej opozičnej Labouristickej strany s 1680 hlasmi, uvádza agentúra Reuters.



Doplňovacie voľby podnietilo usvedčenie konzervatívca Daviesa z falšovania výdavkov súvisiacich s jeho mandátom. Politik bol odsúdený na verejnoprospešné práce a pokutu, voliči v jeho obvode však spísali petíciu, v dôsledku ktorej napokon o mandát prišiel a boli vypísané doplňovacie voľby.



Doddsová po oznámení volebných výsledkov uviedla, že prvým krokom, ktorý ako poslankyňa spraví, bude, že vyhľadá premiéra Johnsona a povie mu, aby sa "prestal hrať" s budúcnosťou Británie a "vylúčil brexit bez dohody".



Volebná účasť v obvode Brecon and Radnorshire dosiahla 59,72 percenta a bola tak najvyššou spomedzi doplňovacích volieb do aktuálneho zloženia britského parlamentu.