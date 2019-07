V britských mestách demonštranti žiadali ochranu klímy

V Bristole pre protesty uzavreli most, zatiaľ čo v Cardiffe demonštranti zablokovali viaceré cesty.

Londýn 15. júla (TASR) - Vo viacerých britských mestách sa v pondelok konali ekologické protesty skupiny Extinction Rebellion, ktorá požaduje prijatie opatrení na odvrátenie "klimatickej kataklizmy". Informovala o tom agentúra Reuters.



"Bežní občania prostredníctvom tejto núdzovej mobilizácie, ktorú podnecuje hrozba klimatického a ekologického kolapsu, budú naliehať na vládu, aby podnikla okamžité kroky na zachovanie biodiverzity a zníženie skleníkových plynov na nulu do roku 2025," uvádza sa o vyhlásení organizácie Extinction Rebellion.



Skupina okrem opakovaných protestov organizuje aj akty občianskej neposlušnosti, napríklad blokády ciest a mostov. Svoje požiadavky presadzuje aj prostredníctvom rôznych seminárov, diskusií a ďalších podujatí.



Pokojné protesty sa v pondelok konali v piatich mestách Spojených - v Bristole, Cardiffe, Glasgowe, Leedse a Londýne. Symbolom demonštrácií sú člny s nápisom ACT NOW! (Konajme teraz!).



Jeden takýto modrý čln aktivisti doviezli pred budovu londýnskeho Kráľovského súdneho dvora. Potom si okolo neho posadali na zem a cvičili jógu.



V Bristole pre protesty uzavreli most, zatiaľ čo v Cardiffe demonštranti zablokovali viaceré cesty.



Extinction Rebellion samé seba označuje za medzinárodné hnutie, ktoré využíva nenásilnú občiansku neposlušnosť na "dosiahnutie radikálnej zmeny s cieľom minimalizovať riziko vyhynutia ľudského druhu a ekologického kolapsu".