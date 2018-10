V Bruseli si pripomenuli prvé výročie vraždy D. Caruanovej Galiziovej

Na spomienkovej akcii v Bruseli - pri budove Európskej rady - sa zúčastnili novinári z viacerých členských krajín EÚ.

Brusel 16. októbra (TASR) - Medzinárodná federácia novinárov (IFJ) si v utorok o 12.00 h pripomenula prvé výročie atentátu na maltskú investigatívnu novinárku Daphne Caruanovú Galiziovú. Na spomienkovej akcii v Bruseli - pri budove Európskej rady - sa zúčastnili novinári z viacerých členských krajín EÚ.



Maltská žurnalistka prišla o život 16. októbra 2017 pri výbuchu bombovej nálože uloženej v jej automobile.



Organizátori krátkej pietnej akcie pri tejto príležitosti prítomným pripomenuli, že k vraždám novinárov dochádza aj v iných krajinách Európskej únie. Popri portrétoch maltskej novinárky a výzve "Spravodlivosť pre Daphne" boli aj výzvy "Spravodlivosť pre Jána" a "Spravodlivosť pre Viktoriju", čo bol odkaz na vraždy Jána Kuciaka na Slovensku a Viktoriju Marinovovú v Bulharsku.



Sven Giegold - nemecký europoslanec z frakcie Zelených, ktorý je členom osobitného Výboru Európskeho parlamentu pre finančnú kriminalitu a daňové podvody a úniky - v tejto súvislosti pripomenul, že maltská novinárka zaplatila životom za svoje nebojácne správy o korupcii a organizovanom zločine na Malte, ktoré siahali až na "najvyššie poschodia" maltskej politiky a spoločnosti.



"Je to škvrna na Malte, že ľudia, ktorí pripravili jej vraždu, doteraz neboli chytení. Je hanebné, že meno a povesť Caruanovej Galiziovej sú na Malte stále očierňované," skonštatoval poslanec.



Giegold v správe pre médiá upozornil, že po odhaleniach združenia novinárov v rámci projektu Daphne, ktorý pokrýva nedokončenú prácu zavraždenej novinárky, musí nasledovať aj oficiálne vyšetrovanie. Dodal, že Malta sa musí očistiť od obvinení, že sa stala rajom prania špinavých peňazí.



"Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani by mal vytvoriť cenu Caruanovej Galiziovej pre investigatívnych žurnalistov. Tí, ktorí sa snažia zverejniť, čo chcú vlády zamiesť pod koberec, si zaslúžia potlesk, uznanie a ochranu," uviedol Giegold.



Na prvé výročie atentátu na maltskú novinárku zareagovala aj Európska komisia (EK). Prvý podpredseda EK Frans Timmermans spolu s eurokomisárkami Věrou Jourovou a Marijou Gabrielovou v spoločnom vyhlásení uviedli, že si uctievajú tvrdú prácu a neústupčivosť Daphne Caruanovej Galiziovej, Jána Kuciaka i ďalších novinárov, ktorí v mene pravdy obetujú všetko, čo majú – niekedy aj vlastný život.



"Zároveň je to pre nás, pre Európu, príležitosť pozastaviť sa a popremýšľať nad jednou z našich najcennejších hodnôt - slobodou slova. Komisia neupustí od ochrany slobodného prejavu a slobodných médií. Demokracia neprežije, ak novinári prídu o možnosť neobmedzene informovať, ak budú podliehať cenzúre, ak sa im nedovolí kritizovať mocných, a najmä ak budú čeliť zastrašovaniu, prenasledovaniu a vyhrážkam, ba ak niektorí z nich dokonca prídu o život len za to, že si robia svoju prácu. Demokracia priamo závisí od ich činnosti," uvádza sa v spoločnom stanovisku predstaviteľov exekutívy EÚ.



Podľa ich slov tieto vraždy nesmú odradiť slobodné médiá, lebo občania by mali mať možnosť vytvoriť si vlastný názor založený na nehatenom vyšetrovaní a nezávislom spravodajstve. Eurokomisári upozornili, že v tomto kontexte treba myslieť aj na informátorov, ktorí často pomáhajú investigatívnym novinárom a takisto potrebujú ochranu.



"Osoby zodpovedné za tieto vraždy musíme postaviť pred spravodlivosť. Chceme poznať celú pravdu. Všetkým novinárom musíme vyslať jasný signál: pracovať v Európe je bezpečné. Ak budú umlčaní novinári, zmĺkne i demokracia," upozornila trojica eurokomisárov.



