V Budapešti odhalili sochu amerického kongresmana Toma Lantosa

Budapešť 1. februára (TASR) - Bronzovú sochu s červenou patinou niekdajšieho amerického kongresmana maďarského pôvodu Toma Lantosa (1928-2008) v mierne nadživotnej veľkosti odhalili vo štvrtok v Budapešti. Stalo sa tak v deň politikových nedožitých 90. narodenín za účasti predstaviteľov americkej ambasády, kongresmanovej vdovy a vnuka, členov diplomatického zboru a predstaviteľov XIII. budapeštianskeho obvodu neďaleko gymnázia, ktoré Lantos kedysi navštevoval.



Chargé d'affaires USA v Maďarsku David Kostelancik vo vystúpení vyzdvihol Lantosovu osobnosť a fakt, že patril medzi najrešpektovanejších členov kongresu vo Washingtone. Pracoval za to, aby bol svet lepší a bezpečnejší. Ešte stále sa od neho treba učiť, že je dôležité mať odvahu a napraviť spôsobené chyby, dodal.



O Lantosovom boji proti antisemitizmu, diskriminácii, genocíde a za práva príslušníkov národnostných menšín hovoril vo svojom príhovore starosta spomínaného budapeštianskeho obvodu József Tóth. Podľa jeho názoru sa kongresman mimoriadne zaslúžil o rozvoj maďarsko-amerických vzťahov.



Politikov najstarší vnuk Tomicah Tillemann pripomenul podľa tlačovej agentúry MTI Lantosov vzťah k Budapešti - kam sa vracal vždy, keď len trochu mohol - napriek tomu, že práve v maďarskej metropole brutálne zavraždili jeho príbuzných. Zároveň dodal, že hodnoty, za ktoré Lantos bojoval, sú aktuálne v ohrození tak v Maďarsku, ako aj v Spojených štátoch.



Srdce Toma Lantosa patrilo podľa slov jeho vdovy Annette vždy Maďarsku, iba v rodnej krajine sa cítil skutočne šťastný, práve preto sem cestoval tak často, ako to len bolo možné.



Videoposolstvom prispel k slávnostnému odhaleniu diela v Maďarsku pôsobiaceho arménskeho sochára Mamikona Jengibariana niekdajší viceprezident USA Joseph R. Biden, ktorý pripomenul Lantosovu mladosť v najtemnejšom období novodobých dejín a označil kongresmana maďarského pôvodu za "dar".



Tom Lantos bol politikom americkej Demokratickej strany a jediným preživším holokaustu, ktorý sa stal členom Snemovne reprezentantov Kongresu USA. Pôsobil v nej od roku 1981 až do smrti, pričom bol od roku 2007 i predsedom jej zahraničného výboru. Počas dlhoročného pôsobenia v americkom Kongrese navštívil i Slovensko.