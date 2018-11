V Buenos Aires odhalili sochu Maradonu

Maradona oslavoval narodeniny už v utorok 30. októbra, no odhalenie 2,8 metra vysokej bronzovej sochy museli odložiť o deň neskôr pre silný dážď.

Buenos Aires 1. novembra (TASR) - Pri príležitosti 58. narodenín Diega Armanda Maradonu odhalili v Buenos Aires sochu legendárneho argentínskeho futbalistu. Tá zachytáva jeho slávny druhý gól do siete Anglicka na MS 1986.



Maradona oslavoval narodeniny už v utorok 30. októbra, no odhalenie 2,8 metra vysokej bronzovej sochy museli odložiť o deň neskôr pre silný dážď. Socha sa nachádza v blízkosti štadióna v Buenos Aires, na ktorom hráva domáce zápasy klub Argentinos Juniors. Práve v jeho drese odštartoval "Božský Diego" v roku 1976 svoju bohatú hráčsku kariéru.



O desať rokov neskôr v Mexiku už ako kapitán doviedol argentínsku reprezentáciu k zisku zatiaľ posledného titulu majstra sveta. Vo štvrťfinálovom súboji MS 1986 proti Anglicku dal gól najprv slávnou "božou rukou", no ten najmagickejší okamih prišiel až o dve minúty neskôr, keď si spravil z protihráčov slalomové bránky a po úchvatnom sóle cez viac ako polovicu ihriska po druhý raz prekonal brankára Petra Shiltona. Tento zásah zvolila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v roku 2002 za Gól storočia. Autor skulptúry Jorge Martinez uviedol, že gól bol aj inšpiráciou pri tvorbe sochy slávneho argentínskeho špílmachra. "Bol to významný míľnik v argentínskej histórii," povedal.



Sochu umiestnili na terasu vedľa nástennej maľby vyobrazujúcej Maradonu v červenom drese Argentinos Juniors. Samotný Maradona sa na jej odhalení nezúčastnil. Jeden z najlepších futbalistov histórie v súčasnosti pracuje ako tréner mexického druholigistu Dorados de Sinaloa. Informáciu priniesla agentúra AP.