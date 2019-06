V celej EÚ od utorka platia nové pravidlá týkajúce sa trestných konaní

Popri nových právach pre deti platí od 5. mája smernica, ktorou sa zaručuje prístup k právnej pomoci.

Brusel 11. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok pripomenula, že dňom 11. júna začala platiť smernica o osobitných zárukách pre deti. Ide o poslednú zo série šiestich smerníc EÚ, ktoré zaručujú procesné práva pre ľudí v celej EÚ.



Popri nových právach pre deti platí od 5. mája smernica, ktorou sa zaručuje prístup k právnej pomoci. Uvedeným balíkom pravidiel EÚ sa zabezpečuje, aby sa v rámci trestných konaní dodržiavali základné práva občanov EÚ na spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie a aby sa tieto práva uplatňovali rovnako vo všetkých členských štátoch Únie.



Prvý podpredseda EK zodpovedný za právny štát Frans Timmermans v tejto súvislosti spresnil, že v EÚ sa každý rok vedú trestné konania proti deviatim miliónom ľudí. "Fungujúci právny štát musí zabezpečiť, aby sa každý Európan mohol spoľahnúť na to, že sa s ním pred zákonom bude zaobchádzať spravodlivo a rovnako," skonštatoval.



Podľa eurokomisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej si deti v trestnom konaní zaslúžia osobitnú ochranu. Každý rok čelí v EÚ trestnému konaniu viac ako jeden milión detí. Nové pravidlá podľa nej zaručia, aby sa rešpektovalo ich súkromie a aby boli v prípade zaistenia umiestnené oddelene od dospelých a mali zaistenú pomoc obhajcu. Tiež sa musí sa rešpektovať ich súkromie, pričom výsluch sa musí zaznamenať audiovizuálne alebo iným vhodným spôsobom.



Správa eurokomisie upozornila, že odteraz môže každý občan EÚ uplatňovať osobitné záruky pre deti, ako aj právo na právnu pomoc, a to aj vo forme finančnej podpory, ak nemá dostatok prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s právnym konaním.



Uvedenými právami sa dopĺňajú ďalšie práva, ktoré už v EÚ platia: právo na prezumpciu neviny a právo byť prítomný na súdnom konaní; právo na obhajcu, keď každá osoba podozrivá alebo obvinená z trestného činu má právo na právne poradenstvo, a to bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádza, čo sa týka aj konaní o európskom zatykači; právo na informácie a právo na bezplatné tlmočenie a preklad (platí počas všetkých výsluchov vrátane policajných výsluchov, súdnych a predbežných pojednávaní, ako aj počas stretnutí s obhajcom).



Členské štáty, ktoré tieto pravidlá ešte nezaviedli, tak podľa exekutívy EÚ musia urobiť čo najskôr.



