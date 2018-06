V českom Potštejne našli v hoteli priemyselnú trhavinu

Trhavinu našli v budove hotela Slávie a po jej identifikácii pyrotechnikmi ju za asistencie policajtov a hasičov prepravili na odľahlé miesto, kde nebezpečný nález zlikvidovali.

Praha/Potštejn 25. júna (TASR) - Nález priemyselnej trhaviny v centre Potštejna v Královohradeckom kraji ČR si vynútil v pondelok evakuáciu viacerých osôb a dočasné prerušenie dopravy.



Informovali o tom denník Právo a internetové servery Novinky.cz a iDNES.cz s odvolaním sa na policajnú hovorkyňu Alenu Kacálkovú.



Polícia podľa jej slov preveruje, či si trhavinu ktosi v hotelovej kancelárii zabudol, či išlo o nedbalosť alebo či ju tam ktosi umiestnil zámerne.



Z informácií policajných zdrojov vyplýva, že išlo o trhavinu využívanú napríklad v baniach, lomoch, ale aj pri demolačných prácach.



Hovorkyňa pri tejto príležitosti ešte pripomenula, že nikto, kto nájde akúkoľvek zbraň, náboje, granáty, podozrivé balíčky, tašky alebo iné veci s neznámym obsahom, by sa nemal objavených vecí dotýkať. Nález by mal oznámiť buď telefonicky na linku 158 alebo najbližšie sa nachádzajúcim policajtom. Aj v prípade, že privolá pyrotechnikov k neznámej veci a jeho podozrenie sa nepotvrdí, trest mu nehrozí. Naopak, trestu obvykle neujdú osoby, ktoré oznámia prítomnosť nálože, bomby alebo čohosi iného nebezpečného, avšak vyšetrovanie ukáže, že si to vymysleli, dodala.