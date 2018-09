V Česku sa nakazil prvý človek západonílskou horúčkou

Najpravdepodobnejším miestom nákazy je oblasť na juhu Moravy, kde sa zistil vírus západonílskej horúčky u komárov i koní.

Praha 27. septembra (TASR) - České ministerstvo zdravotníctva eviduje prvý prípad nákazy západonílskou horúčkou priamo v Česku, zistil portál iDNES.cz. Ako informoval vo štvrtok, v ČR sú touto chorobou momentálne nakazení dvaja ľudia, pričom prvý z nich sa s ňou vrátil začiatkom septembra z Grécka.



"Tento rok evidujú hygienici dvoch pacientov sa západonílskou horúčkou. Jedného s importovanou nákazou, v lete sa nakazil v Grécku. Druhého s takzvaným autochtónnym ochorením, čo znamená, že ochorel v tuzemsku," povedala pre iDNES.cz hovorkyňa rezortu zdravotníctva Gabriela Štepanyová.



Bližšie informácie o pacientovi či mieste nákazy ale odmietla konkretizovať s tým, že ide o citlivé údaje, ktoré hygienici neposkytujú.



Rastislav Maďar, odborný garant Centier očkovania a cestovnej medicíny Avenier a vedúci Ústavu epidemiológie a ochrany verejného zdravia Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity sa domnieva, že najpravdepodobnejším miestom nákazy je oblasť na juhu Moravy, kde sa zistil vírus západonílskej horúčky u komárov i koní.



"Južná Morava pravdepodobne preto, že bezprostredne susedí s endemickými oblasťami v severnom Rakúsku a formálna štátna hranica komárov ani migrujúce vtáky nezastaví," uviedol Maďar.



V Česku sa doteraz všetky prípady nákazy touto chorobou týkali ľudí, ktorí si ju priviezli zo zahraničia. Za posledných 11 rokov českí lekári evidujú štyroch nakazených. Okrem dvoch aktuálne nakazených to boli dvaja ľudia v roku 2007 (nákaza z Cypru a Tanzánie).



"Dosiaľ nebol zaznamenaný žiadny prípad, že by vírus západonílskej horúčky bol prenosný z človeka na človeka," zdôraznila Štepanyová.



V prípade, že sa vírus bude šíriť aj v Česku, budú podľa ministerstva prijaté štandardné opatrenia. Jednou z možností je testovanie darcov krvi, krvných derivátov, orgánov, tkanív a buniek na prítomnosť nukleovej kyseliny vírusu.



Západonílska horúčka sa tento rok vo zvýšenej miere šíri takmer v celej Európe. K 21. septembru bolo v Európskej únii nahlásených 1134 prípadov ochorenia a v susediacich krajinách ďalších 370 prípadov. Stopätnásť ľudí už zomrelo. Za celý minulý rok pritom lekári evidovali len 207 chorých a o rok skôr 225. Vírus sa šíri aj v mnohých nových oblastiach, kde v minulých rokoch zaznamenaný nebol.



Transfúzne stanice majú z preventívnych dôvodov odmietať darcov krvi, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí, a to po dobu 28 dní. Na otázku iDNES.cz napríklad zástupcovia nemocníc v Moravskosliezskom kraji potvrdili, že ich krvné centrá a transfúzne stanice takéto nariadenia striktne dodržiavajú.



Západonílsku horúčku prenášajú najmä komáre rodu Culex, inkubačná doba trvá tri až 14 dní. "Nákaza prebieha v 80 percentách prípadov bez príznakov, asi u pätiny nakazených sa vyskytne zjavné ochorenie s horúčkou, bolesťami hlavy, únavou, nevoľnosťou, zvracaním, prípadne vyrážkami," opísal priebeh ochorenia Štátny zdravotný ústav.