V Česku stúpa počet cudzincov-žiadateľov o medzinárodnú ochranu

Kým v decembri 2016 žiadalo v ČR o medzinárodnú ochranu 55 cudzincov, o rok neskôr tak učinilo 101 občanov iných krajín, avšak v októbri 2017 to bolo dokonca 141 cudzincov.

Praha 3. februára (TASR) - Cudzinci sa v zvýšenej miere obracajú na české orgány so žiadosťami o medzinárodnú ochranu, počet ktorých sa v priebehu roka zvýšil na dvojnásobok, na 100 prípadov za mesiac.



Naopak, počet ilegálnych prechodov cudzincov cez štátne hranice má klesajúcu tendenciu, momentálne sa pohybuje okolo 30 za mesiac.



Informáciu priniesli denník Právo a internetový server Novinky.cz s odvolaním sa na správu rezortu vnútra o migrácii ku koncu roka 2017.



Kým v decembri 2016 žiadalo v ČR o medzinárodnú ochranu 55 cudzincov, o rok neskôr tak učinilo 101 občanov iných krajín, avšak v októbri 2017 to bolo dokonca 141 cudzincov.



Najviac záujemcov pochádza z Ukrajiny, tamojší občania tvoria spoločne s Vietnamcami štvrtinu žiadateľov o medzinárodnú ochranu, medzi ktorými sú aj občania Arménska, Gruzínska, Kuby alebo Ruskej federácie.



Cez štátne hranice ČR sa v decembri 2017 dostalo ilegálne 27 osôb, o mesiac skôr iba 21 a vlani v októbri 24. Medzi zadržanými boli občania Afganistanu, Nigérie a Sýrie, ako aj jednotlivci z Iránu, Gambie, Ghany, Mozambiku, Rwandy a Senegalu. Takmer všetci zadržaní chceli z ČR pokračovať ďalej, väčšina mala v úmysle zamieriť do Nemecka, ďalší do Dánska, Fínska alebo Francúzska.