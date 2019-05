V Česku začne v sobotu platiť novelizovaný zákon o exekúcii

Podiel mužov a žien v osobnom bankrote je prakticky vyrovnaný. Takmer tretina zo všetkých osôb v bankrote sú manželia s priemerným vekom 45 rokov.

Praha 29. mája (TASR) - V Českej republike bolo na konci minulého roka 114.000 ľudí v osobnom bankrote. Toto číslo by však v nasledujúcich mesiacoch mohlo výrazne vzrásť. V sobotu (1. 6.) totiž začne platiť novela insolventného zákona, vďaka ktorému na oddlženie dosiahne viac ľudí.



Najviac ľudí v osobnom bankrote je v Moravskosliezskom kraji. Najvyšší počet „bankrotárov“ na počet obyvateľov je zase v Ústeckom kraji.



Podiel mužov a žien v osobnom bankrote je prakticky vyrovnaný. Takmer tretina zo všetkých osôb v bankrote sú manželia s priemerným vekom 45 rokov. Informoval o tom portál iDNES.cz.



V sobotu začne platiť novela insolventného zákona, podľa ktorej bude musieť dlžník preukázať príjmy aspoň nezhabateľného minima, a to, že je schopný platiť okrem bežného výživného mesačný poplatok 2178 Kč (84,23 eura), ktoré putujú k veriteľovi a insolventnému správcovi. To však nie je všetko. Počas piatich rokov musí človek vyvinúť svoje najväčšie úsilie, aby mu súd oddlženie priznal.



„Až potom uvidíme, ako k tomu súdy pristúpia a nezhmotní sa riziko, že budú na človeka, ktorý mal napríklad veľmi nízku mzdu či pol roka nepracoval, pozerať ako na niekoho, kto sa neusiloval“, povedal Radek Hábl, autor projektu a riaditeľ inštitútu prevencie a riešenia predĺženia osobného bankrotu.



Práve neistota, že po päťročnom snažení sa súd človeku neprizná oddlženie, je podľa odborníkov jedným z dôvodov, prečo niektorí ľudia o osobný bankrot hneď nepožiadajú. „Sú taktiež ľudia, ktorí nie sú ochotní hľadať inú cestu. Nachádzajú sa v exekúcii a na to si zvykli. Pokiaľ by išlo do insolventnosti, bude im zostávať menej peňazí,“ povedal Daniel Hůle, vedúci dlhového poradenstva v organizácii Človek v tiesni.



Celkovo je v Česku vyše 800.000 ľudí v exekúcii. To, že by sa s novelou schyľovalo k masovému oddlženiu, ani Hábl, ani Hůle nepredpokladajú. Každý rok pribúda približne 20.000 nových bankrotov.



(1 EUR = 25,843 CZK)