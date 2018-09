V Chorvátsku po prvý raz odsúdili aktivistu za pomoc migrantom

Dragana Umičeviča uznal súd za vinného, že v noci 21. apríla pomáhal svetelnými signálmi reflektorov svojho motorového vozidla pri obci Strošinci skupine 14 utečencov z Afganistanu.

Záhreb 25. septembra (TASR) - Na úhradu pokuty vo výške 60.000 kún (v prepočte viac ako 8000 eur) odsúdil prvostupňový chorvátsky súd aktivistu dobrovoľníckeho hnutia Are You Syrious za pomoc migrantom pri ilegálnom prekročení srbsko-chorvátskej štátnej hranice.



Ide o prvý rozsudok podobného charakteru v Chorvátsku, informoval v utorok internetový portál index.hr.



Dragana Umičeviča uznal súd za vinného, že v noci 21. apríla pomáhal svetelnými signálmi reflektorov svojho motorového vozidla pri obci Strošinci skupine 14 utečencov z Afganistanu, aby sa zo Srbska ilegálne dostali na chorvátske územie.



Platná chorvátska legislatíva pamätá na potrestanie podobných deliktov sadzbou až do 60 dní väzenia alebo pokutou až do výšky 23.000 eur za každú osobu, ktorá ilegálne prekročila štátne hranice.



V zmysle rozsudku môže aktivista zaplatiť pokutu v piatich mesačných splátkach a pokiaľ jej dve tretiny (v tomto prípade 40.000 kún) zaplatí do piatich mesiacov, bude sa to považovať za pokutu splatenú v plnej výške.