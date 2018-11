V Chorvátsku vypukol spor ohľadne migračného paktu

Chorvátska prezidentka konštatovala, že rezort zahraničných vecí ako koordinátor rokovaní si nesplnil úlohy.

Záhreb 5. novembra (TASR) - Postoj Chorvátska ku globálnemu paktu Organiziácie Spojených národov (OSN) o migrácii sa v krajine stal predmetom sporu medzi prezidentkou Kolindou Grabarovou-Kitarovičovou a rezortom zahraničných vecí.



Hlava krajiny v auguste ešte iniciatívu privítala aj v liste adresovanom generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Gutteresovi, avšak medzičasom zmenila názor a v piatok informovala rezort zahraničných vecí, že do marockého Marrákešu, kde by dokument mali prijať v decembri na medzinárodnej konferencii, nepocestuje.



Ministerka zahraničných vecí a európskych záležitostí Marija Pejčinovičová-Buričová v reakcii pre médiá uviedla, že rezort prekvapilo prezidentkino rozhodnutie, ktoré hlava štátu nezdôvodnila.



Kolinda Grabarová-Kitarovičová sa v pondelok podľa tlačovej agentúry MTI nechala počuť, že denne pribúdajú krajiny, ktoré z rôznych dôvodov oznamujú odstúpenie od migračného paktu. Osobne nenasledujem USA, Austráliu alebo ktorékoľvek ďalšie krajiny, zohľadňujem záujmy Chorvátska, formulovala prezidentka. Podľa vlastných slov sa domnievala, že migračný pakt upravuje otázky migrácie, ktoré možno vyriešiť iba na globálnej úrovni, globálnymi odpoveďami. Zdá sa však, že sa predsa len nezrodila globálna dohoda o migrácii, dodala.



Chorvátska prezidentka súčasne konštatovala, že rezort zahraničných vecí ako koordinátor rokovaní si nesplnil úlohy. Namiesto toho, že zverejnil moju korešpondenciu a pokúsil sa vyvolať celospoločenskú diskusiu, mal občanov informovať o tom, o čo vlastne ide, mienila najvyššia chorvátska predstaviteľka a dodala, že pre tento problém nebolo potrebné vyvolať v krajine ďalší "ideologický spor". Nejde o tom, či prezidentka osobne podporuje alebo nepodporuje pakt. Je vecou vlády, aby rozhodla, či Chorvátsko globálny balík o migrácii prijme, a koho vyšle do Marrákešu, zdôraznila.