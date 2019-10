V Čile vyhlásili výnimočný stav, nepokoje vyvolali drahšie lístky

Santiago 19. októbra (TASR) - Výnimočný stav v reakcii na piatkové násilnosti vyvolané zvýšením cien cestovných lístkov metra vyhlásil v noci na sobotu v čilskom hlavnom meste prezident republiky Sebastián Piňera, ktorý zároveň zveril bezpečnosť v uliciach metropoly do rúk armády. Píše o tom agentúra AFP.



"Vyhlasujem výnimočný stav a až do jeho odvolania vymenúvam v súlade so zákonom za šéfa národnej bezpečnosti generálmajora Javiera Iturriagu del Campa," vyhlásil prezident.



V priebehu piatka došlo v niektorých častiach Santiaga k zrážkam medzi demonštrantmi a poriadkovou políciou a po útokoch na niekoľko staníc metra bola premávka podzemnej železnice úplne prerušená.



Násilnosti vyvrcholili príchodom noci, keď boli v centre mesta podpálené budovy elektrárenskej spoločnosti Enel a peňažnej inštitúcie Banco de Chile a niektoré stanice metra sa stali terčom útokov Molotovovými koktailmi.



Nepokoje vyvolalo zvýšenie cien cestovných lístkov, ktoré zdraželi z 800 na 830 pesos (1,05 €) za hodinovú jazdu. Navyše, cestovné lístky zdraželi naposledy len nedávno, v januári tohto roka, a to o 20 centov.