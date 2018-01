V Číne zadržali ďalšieho právnika pôsobiaceho v oblasti ľudských práv

Manželka právnika Sü Jen pripustila, že zadržanie jej manžela môže súvisieť s otvoreným listom, ktorý zverejnil vo štvrtok a vyzval v ňom na ústavnú reformu v Číne.

Peking 19. januára (TASR) - Ďalšou obeťou záťahu čínskych úradov proti aktivistom na ochranu ľudských práv sa stal právnik Jü Wen-šeng, ktorého zadržali v piatok v Pekingu. S odvolaním sa na jeho manželku Sü Jen o tom informovala agentúra DPA.



Sü Jen spresnila, že k zadržaniu došlo v piatok ráno, keď sa jej manžel chystal odviesť deti do školy. Uviedla, že pred ich domom boli skoro ráno zaparkované dve policajné autá. Jej manžela zadržali a odviezli. Žena telefonicky kontaktovala políciu, ale informácie o tom, čo sa s jej manželom stalo a kde sa nachádza, nezískala.



Sü Jen pripustila, že zadržanie jej manžela môže súvisieť s otvoreným listom, ktorý zverejnil vo štvrtok a vyzval v ňom na ústavnú reformu v Číne. Jü už predtým vystúpil s kritikou na adresu 19. zjazdu Komunistickej strany Číny, ktorý sa konal vlani v októbri.



V Hongkongu sídliace združenie právnikov špecializujúcich sa na agendu ľudských práv v Číne okrem toho informovalo, že mu bola odňatá právnická licencia, a nedávno mu úrady zamietli aj žiadosť o otvorenie jeho novej právnickej kancelárie, a to z dôvodu, že "odmieta vedenie strany" a "útočí na socialistický právny štát v Číne".



Patrick Poon z ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) zadržanie právnika Jü Wen-šenga komentoval slovami, že "Peking znižuje svoju toleranciu k domácemu disentu". "Je to veľmi znepokojujúce, ak bude obvinený zo závažných trestných činov ako podnecovanie k rozvracaniu štátneho zriadenia", povedal Poon.



Podľa Amnesty bolo od júla 2015 v Číne zadržaných viac ako 250 právnikov angažujúcich sa v oblasti ľudských práv. Mnohí z nich sa pod tlakom priznali k im pripisovaným trestným činom, pričom takéto vynútené priznania vysielala čínska televízia. Iní zadržaní podľa Amnesty vypovedali o zastrašovaní a mučení počas väznenia.