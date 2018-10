V ČR sa začali senátne a komunálne voľby

Komunálne voľby v ČR sa od parlamentných líšia širšou škálou možností rozdeľovania hlasov medzi kandidátov.

Praha 5. októbra (TASR) - V ČR sa v piatok začali voľby, v ktorých občania rozhodnú o novom zložení zastupiteľstiev obcí a tretiny Senátu. Informovala o tom na svojej webovej stránke spravodajská televízia ČT24.



Volebné miestnosti sa otvorili o 14.00 h a zatvoria sa o 22.00 h. V sobotu budú môcť voliči odovzdať svoj hlas od 08.00 h. Volebné miestnosti zostanú otvorené do 14.00 h.



Druhé kolo senátnych volieb sa bude konať v piatok 12. októbra od 14.00 h do 22.00 h a v sobotu 13. októbra od 08.00 h do 14.00 h.



Komunálne voľby v ČR sa od parlamentných líšia širšou škálou možností rozdeľovania hlasov medzi kandidátov. Volič si môže vybrať, či podporí politickú stranu ako celok, alebo si vyberie konkrétnych kandidátov z rôznych strán. Prípadne môže oba spôsoby kombinovať. Zároveň sa ale zvyšuje riziko neplatnosti hlasov, ak by si volič neustrážil počet hlasov v zastupiteľstve, kam strany kandidujú. Ak krížikom označí viac ľudí, ako bude mandátov, jeho hlas prepadne, upozorňuje ČT24.



Komunálnych volieb sa môže zúčastniť aj občan iného štátu EÚ, ktorý je v deň volieb v obci prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt. Právo voliť mu priznáva Zmluva o pripojení ČR k EÚ. Cudzinci ale zároveň musia byť na príslušnom obecnom úrade zapísaní v dodatku stáleho zoznamu voličov.



Na rozdiel od volieb do Poslaneckej snemovne a Senátu nie je vo voľbách do obecných zastupiteľstiev možné hlasovať na voličský preukaz.



Spolu s komunálnymi voľbami prebiehajú na tretine územia ČR aj voľby do Senátu. Voliči si preto niekde musia dať pozor na rôzne hlasovacie lístky a rôzne farebné obálky. Hlasovacie lístky i úradné obálky komunálnych volieb sú sivej farby. Obálky pre prvé kolo volieb do Senátu majú žltú farbu. Ak by bol hlasovací lístok pre komunálne voľby vložený do obálky volieb do Senátu alebo naopak, bude neplatný.