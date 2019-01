V Dánsku sa na pohrebe ženy zabitej v Maroku zúčastnil aj premiér

Louisu Vesteragerovú Jespersenovú zabili spoločne s Maren Uelandovou počas spánku v turistami vyhľadávanej horskej lokalite neďaleko Marrákeša.

Kodaň 12. januára (TASR) - V malom kostolíku v Dánsku sa v sobotu konala rozlúčka s mladou ženou zavraždenou počas turistiky v marockom pohorí Atlas. Na smútočnom obrade sa okrem rodiny zúčastnili stovky ľudí spoločne s premiérom Larsom Lökkem Rasmussenom, informovala agentúra AFP.



Louisu Vesteragerovú Jespersenovú (24) zabili spoločne s Maren Uelandovou (28) z Nórska vlani v decembri počas spánku keď obe kempovali v turistami vyhľadávanej horskej lokalite neďaleko Marrákeša. Telá oboch žien, ktorým páchatelia odrezali hlavy, sa našli na druhý deň ráno.



Marocké úrady tento čin označili za teroristický akt a zadržali 22 podozrivých. Štyroch hlavných podozrivých zatkli v Marrákeši a patrili do bunky inšpirovanej ideológiou Islamského štátu (IS).



Približne 45-minútový obrad sa konal v mestečku Ikast v regióne Stredné Jutsko. Podľa dánskych médií sa s mladou ženou prišlo rozlúčil okolo 400 ľudí.



Premiér Rasmussen vo svojom príhovore povedal, že sa na jej život nezabudne. "Hoci bolesť je neznesiteľná, nesmieme podľahnúť. Musíme si pamätať, kto sme a za čo bojujeme," povedal.



Uelandovú pochovajú 21. januára v Nórsku.



Jespersenová a Uelandová študovali outdoorové aktivity a cestovný ruch na univerzite v juhovýchodnom Nórsku. Dvojica sa rozhodla stráviť vianočné sviatky v Maroku a do krajiny pricestovali na mesiac dlhú dovolenku 9. decembra. Kamaráti mladé ženy opísali ako "dobrodružné a spoločenské" povahy. Uelandovej matka uviedla, že obe pred odchodom na cestu absolvovali všetky potrebné opatrenia.