V dohode o brexite sa dohodli právne záväzné zmeny

Londýn 12. marca (TASR) - Britská vláda v pondelok vyhlásila, že počas rozhovorov premiérky Theresy Mayovej s predstaviteľmi Európskej únie v Štrasburgu sa dohodli "právne záväzné zmeny" v dohode o brexite. Informovala o tom agentúra AFP.



David Lidington, ktorý je de facto Mayovej zástupcom, uviedol v britskom parlamente, že premiérka "zabezpečila právne záväzné zmeny, ktoré posilnia a zlepšia" dohodu o odchode z EÚ ako aj budúce vzťahy s Úniou.



Podľa Lidingtona vláda predstaví poslancom tri dokumenty. Prvý je spoločným právne záväzným nástrojom umožňujúcim Británii odstúpiť od takzvanej írskej poistky, ktorej hlavným cieľom je udržanie režimu otvorenej hranice medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko. Lidington uviedol, že obe strany budú spolupracovať, aby sa írska poistka nahradila alternatívnymi opatreniami do decembra 2020.



Druhým dokumentom je spoločné vyhlásenie, ktoré sa pridá k politickej deklarácii o budúcom vzťahu medzi EÚ a Britániou. Tretím dokumentom je podľa servera BBC "jednostranná deklarácia", ktorá zdôrazní postoj Británie, že jej nič nemôže zabrániť od odstúpenia od ustanovenia o írskej poistke, ak diskusie o budúcom vzťahu s EÚ stroskotajú.



Mayová v pondelok neskoro večer po rokovaniach v Štrasburgu vystúpila na tlačovej konferencii spolu s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a potvrdila, že dohodla právne záväzné zmeny tak, ako to britský parlament požadoval. Podľa nej je jasné, že írska poistka nemôže byť trvalá a Británia by mohla od nej jednostranne odstúpiť. Z dohody vyplýva, že Británia opäť nadobudne kontrolu nad svojimi zákonmi a bude môcť viesť nezávislú obchodnú politiku, dodala Mayová.



Juncker vyzval britských poslancov, aby dohodu podporili a zdôraznil, že buď bude táto dohoda, alebo "k brexitu možno nedôjde vôbec". Podľa agentúry AP varoval, že "nové rokovania" už nebudú. Uviedol, že v prípade zamietnutia dohody už nebude "žiadna tretia šanca". Dodal, že hovoril s írskym premiérom Leom Varadkarom a ten mu naznačil pripravenosť akceptovať posilnené záruky ponúknuté Londýnu.



Britská opozičná Labouristická strana v reakcii vyzvala parlament, aby hlasoval proti dohode vyrokovanej premiérkou Mayovou. Dohoda s Európskou komisiou neobsahuje nič, čo by sa blížilo k zmenám, ktoré Mayová prisľúbila parlamentu, uviedol vodca labouristov Jeremy Corbyn. "Preto musia poslanci túto dohodu odmietnuť," zdôraznil.



Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu budú o dohode o vystúpení Británie z EÚ druhýkrát hlasovať v utorok. V prvom januárovom hlasovaní ju odmietli veľkou väčšinou hlasov, najmä pre sporné ustanovenie o írskej poistke.



Na jej základe by pre Severné Írsko dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva. Tento "záložný plán" pre Írsko však veľká časť britských zákonodarcov vníma ako pascu, ktorá ich krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie a znemožní Londýnu uzatvárať samostatné obchodné dohody s partnermi vo svete.



V prípade opätovného zamietnutia dohody hrozí tvrdý brexit alebo odloženie termínu odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Termín brexitu je stanovený na 29. marca.