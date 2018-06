V Dolnom Sasku vyšetrujú ďalšiu vraždu tínedžerky

Tínedžerka zomrela podľa výsledkov nariadenej súdnej pitvy na následky značného násilia namiereného voči hlave.

Hannover 19. júna (TASR) - Nemeckí kriminalisti vyšetrujú ďalší prípad násilného trestného činu, ktorého obeťou sa tento raz stala tínedžerka.



Telo šestnásťročného dievčaťa z dolnosaského Barsinghausenu, ktoré naposledy videli na miestnej železničnej stanici krátko po polnoci na nedeľu, našli o zhruba 12 hodín neskôr náhodní okoloidúci na trávnatej ploche neďaleko miestnej základnej školy. Údajne bolo spola nahé a zakrvavené so zranením hlavy, informovali lokálne noviny Hannoversche Allgemeine Zeitung, polícia to však ani nepotvrdila, ani nepoprela.



Tínedžerka zomrela podľa výsledkov nariadenej súdnej pitvy na následky značného násilia namiereného voči hlave. Delikt sexuálneho charakteru vyšetrovatelia už vylúčili.



Informácie priniesli v pondelok Severonemecký rozhlas (NDR) a internetové vydanie denníka Bild.



Polícia sa obrátila aj na verejnosť so žiadosťou o pomoc, pričom hľadá hlavne možných svedkov pohybu tínedžerky v posledných hodinách jej života. Skúma tiež prípadnú súvislosť prípadu s inou neobjasnenou kauzou z Barsinghausenu.



Tam totiž blízko terajšieho nálezu objavili v apríli mŕtve telo 55-ročnej Veroniky B., ktorá zomrela takisto v dôsledku použitia hrubého násilia. Po páchateľovi tohto činu sa pátra zatiaľ neúspešne.