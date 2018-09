V Drážďanoch sa začal proces s utečencom zo Sýrie propagujúcim IS

Prípadom sa zaoberal už v jarných mesiacoch iný súd v saskej metropole, avšak kauzu napokon pre podozrenie z podpory zahraničnej teroristickej organizácie prevzal Vrchný krajinský súd.

Drážďany 26. septembra (TASR) - Proces s 18-ročným žiadateľom o azyl zo Sýrie, ktorý čelí žalobe z navádzania na teroristický čin a z propagácie teroristickej organizácie Islamský štát (IS), sa v utorok začal na Vrchnom krajinskom súde v Drážďanoch.



Prípadom sa zaoberal už v jarných mesiacoch iný súd v saskej metropole, avšak kauzu napokon pre podozrenie z podpory zahraničnej teroristickej organizácie prevzal Vrchný krajinský súd.



Mladík bol v čase možného spáchania trestných činov ešte maloletý, proces je preto v zmysle platnej nemeckej legislatívy neverejný, vyplýva z informácií Stredonemeckého rozhlasu (MDR).



Sýrčan, ktorý prišiel do Nemecka v lete 2015 a ktorý naposledy žil v Drážďanoch, sa v zmysle žaloby začal zaoberať problematikou džihádu a IS v roku 2016, keď sa zradikalizoval. Obžalovaný na Facebooku využíval symboly IS, propagoval boj proti tzv. neveriacim označujúc sa sám za "spiacu bunku" prezentujúc záujem o návod na výrobu opaskov s trhavinou.