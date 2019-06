V Dubaji havaroval autobus s cudzincami, 17 mŕtvych

Dubajská polícia bez ďalších podrobností oznámila, že obete pochádzajú z viacerých krajín.

Dubaj 7. júna (TASR) - Sedemnásť mŕtvych z rôznych krajín si vo štvrtok večer vyžiadala havária autobusu na diaľnici v Dubaji. Informovali o tom v piatok tamojšie úrady s tým, že medzi obeťami je najmenej osem turistov z Indie a neznámy počet Európanov, píšu agentúry DPA a AP.



Autobus s 31 cestujúcimi smeroval do najväčšieho mesta Spojených arabských emirátov zo susedného Ománu. Podľa dostupných informácií vo štvrtok okolo 18.00 h miestneho času čelne narazil do výstražného značenia pri zjazde z diaľnice. Vodič utrpel menšie zranenia. Okolnosti tragédie vyšetruje polícia.



Dubajská polícia bez ďalších podrobností oznámila, že obete pochádzajú z viacerých krajín. Na svojom oficiálnom účte na Twitteri tlmočila rodinám obetí hlbokú sústrasť. Zranenia utrpeli najmenej traja ľudia.



Podľa indického konzulárneho úradu sa údaj o počte mŕtvych Indov môže zmeniť.



Ománska štátna autobusová spoločnosť Mausalat, ktorá je vlastníkom havarovaného autobusu, uviedla, že nehoda sa stala na linke medzi Maskatom a Dubajom. Spoločnosť na Twitteri zverejnila oficiálny list, v ktorom vyjadrila najhlbšiu sústrasť pozostalým. Oznámila tiež pozastavenie prevádzky linky medzi Maskatom a Dubajom až do odvolania.