V Egypte odkryli pozostatky chrámu z grécko-rímskeho obdobia

Káhira 6. apríla (TASR) - Archeológovia odkryli v egyptskej Západnej púšti pozostatky chrámu z grécko-rímskeho obdobia. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na stredajšiu informáciu egyptského ministerstva pre pamiatky.



Lokalita, v ktorej stále prebieha archeologický výskum, sa nachádza neďaleko Sívskych oáz v blízkosti hraníc s Líbyou. Vedci tam odkryli kamenné steny a hlavný vchod do chrámového nádvoria, ako aj vstupy do ďalších priestorov.



Archeológia v lokalite zvanej al-Salám, nachádzajúcej sa zhruba 300 kilometrov južne od Stredozemného mora, okrem iného objavili kamennú mužskú hlavu a dva vápencové levy či fragmenty keramiky a mince, uviedol časopis National Geographic.



Nálezy sa datujú do obdobia medzi druhým storočím pred n.l. a tretím storočím n.l.



Členovia archeologického tímu dúfajú, že sa im v priebehu tohto roka podarí odkryť ďalšie súčasti chrámu, na stenách ktorého stenách identifikovali ornamenty s grécko-rímskymi motívmi.