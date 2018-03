V Egypte sa konajú prezidentské voľby: Favoritom je Abdal Fattáh Sísí

Úrady dúfajú, že voľbu súčasného prezidenta Abdala Fattáha Sísího legitimizuje dostatočne veľký počet zo 60 miliónov oprávnených voličov.

Káhira 26. marca (TASR) - V Egypte sa v pondelok začínajú trojdňové prezidentské voľby. Podľa agentúry AP v nich nejde o to, kto vyhrá - to je jasné už dávno -, ale koľko voličov sa na nich zúčastní.



Úrady dúfajú, že voľbu súčasného prezidenta Abdala Fattáha Sísího legitimizuje dostatočne veľký počet zo 60 miliónov oprávnených voličov. Jeho jediným vyzývateľom je málo známy politik Músá Mustafá Músá, ktorý Sísího podporuje. Jeho prihlásenie sa do volieb na poslednú chvíľu sa preto považuje za pokus "zachrániť tvár" Egypta.



O funkciu hlavy štátu sa zaujímalo aj viacero iných možných protikandidátov a niektorí z nich mohli pritiahnuť početnú časť voličov. Buď ich však zatkli, alebo donútili odstúpiť.



Ulice Káhiry sú plné plagátov ospevujúcich bývalého generála Sísího, ktorý sa tradičnej kampani veľmi nevenoval a svojho jediného protikandidáta verejne ani nespomenul.



Hlasovanie sa začína o 09.00 h SELČ a potrvá tri dni. Konečné výsledky sa očakávajú 2. apríla.