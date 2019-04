V Egypte sa začalo referendum o ústavných zmenách

Sísí ako šéf armády viedol v roku 2013 zvrhnutie demokraticky zvoleného egyptského prezidenta Muhammada Mursího po masových protestoch proti vládnutiu tohto islamistického lídra.

Káhira 20. apríla (TASR) - V Egypte sa začalo referendum o významných ústavných zmenách vrátane novelizácie, ktorá by umožnila predĺženie mandátu prezidenta Abdala Fattáha Sísího až do roku 2030. Referendum sa koná v dňoch 20. až 22. apríla. Informovala o tom agentúra AFP.



Egyptský parlament v utorok 16. apríla drvivou väčšinou hlasov schválil dané zmeny, a to napriek sťažnostiam kritikov, že ide o "nezákonné" opatrenia navrhnuté s cieľom "upevnenia autoritatívneho režimu".



Novelizácia predlžuje mandát prezidenta zo štyroch na šesť rokov, ale zachováva limit dvoch funkčných období. Na základe daných opatrení by bolo Sísího súčasné volebné obdobie predĺžené do roku 2024 a následne by mu bolo umožnené uchádzať sa o ďalšie šesťročné funkčné obdobie.



Ústavné zmeny taktiež zahŕňajú ustanovenia, ktoré poskytnú armáde väčší vplyv v politickom živote, udelia Sísímu širšie právomoci v oblasti justície a rozšíria právomoci vojenských súdov zaoberať sa civilistami.



Sísí ako šéf armády viedol v roku 2013 zvrhnutie demokraticky zvoleného egyptského prezidenta Muhammada Mursího po masových protestoch proti vládnutiu tohto islamistického lídra.



Sísí zvíťazil vo voľbách v roku 2014 a opätovne ho zvolili za hlavu štátu v marci 2018, keď podľa oficiálnych výsledkov získal viac než 97 percent hlasov.