V Egypte schválili zmeny ústavy, ktoré predĺžia Sísímu funkčné obdobie

Káhira 16. apríla (TASR) - Členovia egyptského parlamentu schválili v utorok ústavné zmeny, na základe ktorých prezident a bývalý šéf armády Abdal Fattáh Sísí zostane v úrade až do roku 2030. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na štátne médiá.



Navrhované zmeny predložili vo februári poslanci podporujúci prezidenta Sísího. Tento týždeň ich po niekoľkých kolách parlamentných rozpráv aktualizovali.



"Súčasné funkčné obdobie uplynie (Sísímu) po šiestich rokoch odo dňa jeho zvolenia za prezidenta v roku 2018," informovali denník al-Ahrám a stanica Nile TV. Dodali, že na základe ďalšej schválenej zmeny "(Sísí) môže byť znovu zvolený na ďalšie (šesťročné) obdobie". Hlavou štátu tak bude až do roku 2030.



V utorok 596-členný parlament schválil aj ústavné zmeny vrátane článku, ktorý armáde umožní získať v egyptskom politickom živote väčší vplyv a Sísímu poskytne väčšiu kontrolu nad súdmi.



Poslanec Muhammad Abú Hámid pre AFP povedal, že konečné hlasovania o všetkých ústavných zmenách musia byť ešte spočítané.



O zmenách schválených zákonodarcami by mali na konci apríla rozhodovať občania v referende.



Navrhované zmeny označili kritici za "protiústavné". Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch minulý týždeň varovala, že príslušné ústavné zmeny by "inštitucionalizovali autoritárstvo".



Prezident Sísí bol prvýkrát zvolený do funkcie v roku 2014 po tom, ako armáda pod jeho velením zosadila islamistického prezidenta Muhammada Mursího. V roku 2018 bol Sísí opätovne zvolený s oficiálnym ziskom 97 percent hlasov.



Jeho vládu ostro kritizujú ľudskoprávne skupiny za represie voči politickým oponentom. Úrady uväznili tisíce Mursího podporovateľov, liberálnych a sekulárnych aktivistov, vrátane jedného populárneho blogera a viacerých hercov, spevákov či novinárov.