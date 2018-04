V egyptských prezidentských voľbách zvíťazil Sísí

Voľby sa konali v Egypte 26.-28. marca. V zahraničí mohli Egypťania hlasovať 16.-18. marca.

Káhira 2. apríla (TASR) - Súčasný egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí zvíťazil v minulotýždňových voľbách hlavy štátu. Získal vyše 97 percent hlasov, oznámila v pondelok tamojšia volebná komisia.



Podľa nej Sísí dostal 21.835.387 hlasov (97,08 percenta), zatiaľ čo jeho oponent Músá Mustafá Músá 656.534 (2,92 percenta). Volebná účasť dosiahla 41,05 percenta.



Voľby sa konali v Egypte 26.-28. marca. V zahraničí mohli Egypťania hlasovať 16.-18. marca, pripomenula agentúra DPA.



Pri voľbách v roku 2014 bola 47-percentná účasť a Sísí získal 97 percent hlasov.



Málo známy politik Músá Mustafá Músá bol v minulotýždňových voľbách Sísího jediným vyzývateľom. Jeho prihlásenie sa do volieb na poslednú chvíľu sa preto považovalo za pokus "zachrániť tvár" Egypta. Podľa agentúry AP všetkých Sísího vážnych rivalov buď zatkli, alebo donútili odstúpiť z volieb. Opozícia vyzvala na bojkot volieb a označila ich za "frašku".



Deň po skočení volieb niektoré súkromné televízne stanice odhadovali, že Sísí by mohol získať až 95 percent hlasov.



Úrady dúfali, že voľbu Sísího legitimizuje dostatočne veľký počet zo 60 miliónov oprávnených voličov. Volebná komisia ešte niekoľko hodín pred zatvorením hlasovacích miestností vyzývala voličov, aby prišli odovzdať svoj hlas, a hlasovanie predĺžila o jednu hodinu. Niektorí voliči uviedli, že dostali peniaze alebo inú motiváciu, aby vhodili svoj lístok do urny. Volebná komisia pohrozila, že tí, čo neodvolia, dostanú pokutu vo výške 22 eur.



Miestne médiá, v ktorých dominujú provládni komentátori, označovali hlasovanie za povinnosť a jediný spôsob, ako zabrániť cudzincom vniesť do krajiny nestabilitu.



Sísí viedol v roku 2013 vojenský prevrat, ktorý zvrhol prvého egyptského demokraticky zvoleného prezidenta - islamistu Muhammada Mursího.



Sísího podporovatelia tvrdia, že v Egypte obnovil bezpečnosť po nepokojoch, ktoré nasledovali po povstaní z roku 2011. Vtedy prišiel o moc dlhoročný autokratický prezident Husní Mubarak.



Sísího kritici obviňujú jeho vládu, že sa snaží umlčiavať opozíciu a slobodu médií. Podľa agentúry DPA v minulých mesiacoch Sísího popularita utrpela následkom tvrdých ekonomických reforiem, ktoré postihli väčšinu Egypťanov.