V EP budú opäť diskutovať o stave demokracie v Maďarsku

Minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás minulý štvrtok (24. 1.) v Budapešti oznámil, že táto diskusia v EP nemá žiadny zmysel, preto sa na nej maďarská vláda nezúčastní.

Budapešť 29. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) budú v stredu opäť diskutovať o stave právneho štátu v Maďarsku. Pripomenulo to v utorok internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság (Hvg.hu), podľa ktorého šéf maďarskej pobočky Amnesty International Dávid Vig vyzval členské štáty Európskej únie (EÚ), aby pokračovali v právnom konaní voči Maďarsku podľa článku sedem Lisabonskej zmluvy.



Podľa Hvg.hu v stredu v EP bude zrejme najdôležitejšou témou práve zhodnotenie zmien v oblasti právneho štátu, základných hodnôt EÚ a ľudských práv, ktoré sa v Maďarsku udiali od spustenia právneho konania voči nemu.



Vig v tejto súvislosti poznamenal, že vlani v novembri v Maďarsku zlúčili 476 médií do provládneho mediálneho konglomerátu a ďalej existuje hrozba, že novozriadený systém správneho súdu nebude nezávislý od vplyvu vlády, pretože podlieha ministrovi spravodlivosti.



Minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás minulý štvrtok (24. 1.) v Budapešti oznámil, že táto diskusia v EP nemá žiadny zmysel, preto sa na nej maďarská vláda nezúčastní. Minister podčiarkol, že poverenie súčasného europarlamentu v máji vyprší.



"Cieľom Maďarska je, aby v európskych inštitúciách - teda aj v EP - namiesto terajšej väčšiny podporujúcej prisťahovalectvo vznikla väčšina, ktorá ho odmieta. Kľúčovým momentom v tejto záležitosti budú májové voľby do EP," dodal Gulyás.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach