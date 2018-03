V EP prebieha rozprava o bezpečnosti novinárov na Slovensku a v EÚ

Za Európsku komisiu sa rozpravy zúčastňuje eurokomisár pre bezpečnostnú politiku Julian King.

Brusel/Štrasburg 14. marca (TASR) - Do stredajšej rozpravy v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, zameranej na bezpečnosť novinárov na Slovensku a v celej Európskej únii, sa prihlásilo vyše 30 europoslancov. Do programu bola zaradená v súvislosti s vraždou slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Za Európsku komisiu sa rozpravy zúčastňuje eurokomisár pre bezpečnostnú politiku Julian King.



Zo slovenských europoslancov sa do debaty prihlásili Ivan Štefanec (KDH) za politickú skupinu Európskej ľudovej strany (EPP), Branislav Škripek (OĽaNO) z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), Monika Smolková a Monika Beňová (obe Smer-SD) zo skupiny socialistov a demokratov (S&D) a József Nagy (Most-Híd), tiež zo skupiny EPP.



V stredu dopoludnia šéf EPP v europarlamente Manfred Weber upozornil, že sa jeho frakcia pokúsi presadiť návrh na zriadenie odborných stáží na pôde EP pre výcvik investigatívnych novinárov, ktoré by niesli meno po zavraždenom slovenskom novinárovi.



Spravodajca TASR Jaromír Novak