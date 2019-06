V EÚ vzrástol v dôsledku krízy vo Venezuele počet žiadostí o azyl

Za prvých päť mesiacov tohto roka zaregistrovali v 28 členských štátoch EÚ, ako aj v Nórsku, Švajčiarsku, na Islande a v Lichtenštajnsku celkovo viac ako 290.000 žiadostí o azyl.

Brusel 24. júna (TASR) - Počet ľudí žiadajúcich o politický azyl v krajinách Európskej únie sa znova zvyšuje v dôsledku príchodu utečencov z latinskoamerických krajín. Ich množstvo by však ani zďaleka nemalo dosiahnuť úroveň z roku 2015 počas vrcholiacej blízkovýchodnej migračnej krízy. Vyplýva to z výročnej správy Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO), zverejnenej v pondelok.



Za prvých päť mesiacov tohto roka zaregistrovali v 28 členských štátoch EÚ, ako aj v Nórsku, Švajčiarsku, na Islande a v Lichtenštajnsku celkovo viac ako 290.000 žiadostí o azyl, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška nárast o 11 percent, uvádza sa v správe EASO.



Podľa agentúry Reuters sa tento nárast sčasti pripisuje vlne Venezuelčanov a ďalších žiadateľov o azyl z Latinskej Ameriky, ktorí utekajú pred politickými a ekonomickými krízami vo svojich krajinách.



Venezuelčania predložili v zmienených krajinách od januára do mája tohto roka približne 18.400 žiadostí. Ide zhruba o dvojnásobok oproti vlaňajšku. Žiadatelia o azyl z Venezuely tak po Sýrčanoch tvoria druhú najpočetnejšiu skupinu žiadateľov v Európe.



Európske krajiny evidujú taktiež nárast počtu nových žiadateľov z Kolumbie, Salvádora, Hondurasu, Nikaraguy a Peru, uvádza správa EASO.



Väčšina Venezuelčanov požiada o azyl v Španielsku, pretože si spomedzi európskych krajín vyberajú takú, s ktorou majú spoločný jazyk a kultúru. Madrid eviduje 50-percentný nárast v prijatých žiadostiach.



Nemecko bolo, aj napriek 17-percentnému poklesu, v roku 2018 v rámci Európy stále krajinou s najväčším počtom žiadateľov o azyl s takmer 185.000 žiadosťami. Na druhom mieste bolo Francúzsko, pre ktoré bol vlaňajšok - s 21-percentným nárastom žiadostí na zhruba 120.000 - rekordným.



Venezuela prežíva ekonomický kolaps, ktorý spôsobila dlhá politická kríza. Situácia vyvolala najväčšiu migračnú krízu v nedávnych dejinách Južnej Ameriky. Predpokladá sa, že do okolitých krajín odišli tri milióny Venezuelčanov.