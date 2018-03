V gréckej pohraničnej oblasti pri Turecku zadržali nemeckých novinárov

Nakrúcanie vo vyhradenej vojenskej zóne je podľa gréckych zákonov trestným činom a súd zaň môže udeliť vysoký trest.

Atény 10. marca (TASR) - Dvoch nemeckých novinárov zadržali v severovýchodnom Grécku v oblasti vojenskej zóny hraničiacej s Tureckom. Dvojica tam robila reportáž o migrácii. S odvolaním sa na sobotňajšie vyhlásenie ich právnika o tom informovala agentúra DPA.



Podľa vyhlásenia obhajcu sú novinári v dobrom zdravotnom stave a v sobotu ich predviedli na prokuratúru v pohraničnom regióne Evros. Pokiaľ by súhlasili so zrýchleným postupom, pojednávanie by sa mohlo uskutočniť ešte v sobotu.



Nakrúcanie vo vyhradenej vojenskej zóne je podľa gréckych zákonov trestným činom a súd zaň môže udeliť vysoký trest. Podľa DPA však k takýmto priestupkom dochádza častejšie, pretože ide o oblasť s minimálnym značením, ktorá nie je ohradená.



Reportéri z verejnoprávneho Severonemeckého rozhlasu (NDR) - 33-ročná žena a jej 31-ročný kolega - "náhodne" zablúdili do pohraničnej vojenskej zóny počas informovania o situácii súvisiacej s migrantami, oznámil NDR v sobotu.



Veľvyslanectvo Nemecka v Aténach informáciu o zadržaných novinároch zverejnilo v piatok večer. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že o prípade vie a dvojici poskytuje konzulárnu pomoc.



Oblasť, kde boli novinári zadržaní, patrí do tzv. migračnej trasy, po ktorej sa utečenci a migranti z Afriky a Blízkeho východu pokúšajú dostať do Európy. Bežným postupom je prechod vodného toku Evros medzi Gréckom a Tureckom.