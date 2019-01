V Grécku by sa o dôvere vláde mohlo hlasovať 16. januára

Tsipras v nedeľu informoval, že Kammenosa na poste ministra obrany vystrieda admirál Evangelos Apostolakis, predseda zboru náčelníkov štábov gréckej armády.

Atény 13. januára (TASR) - Predseda gréckeho parlamentu navrhne, aby sa hlasovanie o vyslovení dôvery vláde uskutočnilo v stredu 16. januára. Oznámil to po tom, ako premiér Alexis Tsipras v nedeľu vyzval grécky parlament na "okamžité" hlasovanie o vyslovení dôvery jeho vláde, ktorú pre nesúhlas so zmluvou o zmene názvu susedného Macedónska v nedeľu opustil minister obrany Panos Kammenos.



Predseda parlamentu Nikos Voutsis podľa agentúry Reuters povedal, že termín 16. januára navrhne v pondelok na stretnutí vedúcich predstaviteľov strán.



Demisiu Kammenosa, ktorý je súčasne aj predsedom nacionalistickej strany Nezávislí Gréci (ANEL), Tsipras prijal. Vzal na vedomie aj jeho oznámenie, že ANEL vystupuje z koalície s Koalíciou radikálnej ľavice (SYRIZA).



Podľa agentúry AP Tsipras v nedeľu súčasne informoval, že Kammenosa na poste ministra obrany vystrieda admirál Evangelos Apostolakis, predseda zboru náčelníkov štábov gréckej armády.



Oznámenie o Kammenosovej demisii prišlo po tom, ako macedónsky parlament schválil v piatok večer novelizáciu ústavy, ktorá umožní zmenu oficiálneho názvu krajiny na Republika Severné Macedónsko v súlade s dohodou urovnávajúcou dlhoročný spor s Gréckom.



O zmluve s Macedónskom musí teraz hlasovať aj grécky parlament. Práve z tohto dôvodu sa v nedeľu Tsipras stretol s Kammenosom, od ktorého žiadal jednoznačné vyjadrenie, či ANEL pri hlasovaní v parlamente zmluvu podporí.



Názvoslovná zmena nasleduje po dohode so susedným Gréckom, ktoré je v takomto prípade zaviazané podmienkami stiahnuť svoje námietky proti vstupu Macedónska do NATO a potenciálne aj do Európskej únie. Cieľom celej tejto procedúry je urovnať 27 rokov trvajúci spor medzi Skopje a Aténami.