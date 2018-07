V Grécku rastie počet migrantov, ktorí chceli odísť s falošným pasom

Falšované cestovné dokumenty sa v Grécku objavujú od začiatku turistickej sezóny.

Atény 23. júla (TASR) - Grécka polícia zadržala v priebehu týždňa desiatky migrantov, ktorí sa pokúšali s využitím falšovaných cestovných dokumentov o presun do iných európskych štátov.



Iba na letisku v Irakliu na gréckom stredomorskom ostrove Kréta predložilo pri kontrole falšované cestovné pasy 56 migrantov v snahe dostať sa na palubu lietadiel smerujúcich do Nemecka, Francúzska, ale aj iných štátov západnej a strednej Európy.



Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na grécku políciu.



Už 17. júla prišla z Grécka správa o tom, že tamojšia polícia znemožnila počas troch dní celkove 48 migrantom pokračovať letecky z krajiny ďalej do Dánska, Nemecka, Talianska a ďalších krajín. Inkriminované osoby predložili pri kontrolách na ostrovoch Santorini, Rhodos a Mykonos falšované cestovné dokumenty, informovala v uplynulý utorok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na grécke policajné zdroje.



Falšované cestovné dokumenty sa v Grécku objavujú od začiatku turistickej sezóny. Podľa informácií polície migranti za ne platia 1500-3000 eur za kus. Prevádzači tak napriek uzavretiu balkánskej migračnej trasy naďalej "robia dobré obchody".



V niektorých prípadoch migranti dokonca predkladajú pravé dokumenty utečencov, na ktorých sa podobajú a ktorí medzičasom žijú v stredoeurópskych štátoch. Ak sa takíto migranti dostanú napríklad do Nemecka, svoje dokumenty posúvajú osobám, ktoré im ich takpovediac prepožičali, a sami žiadajú o azyl.