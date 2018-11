V Grécku zatkli členov gangu, ktorí pašovali migrantov do Talianska

Ôsmich členov gangu zatkli vo štvrtok v južnej časti polostrova Peloponéz, keď sa chystali previezť na jachte do Talianska 119 ľudí, píše sa v správe gréckej pobrežnej stráže.

Atény 2. novembra (TASR) - Gréckym úradom sa podarilo rozbiť zločineckú skupinu, ktorá pašovala migrantov z Grécka do Talianska, informovala v piatok agentúra AP.



Medzi zatknutými sú údajne štyria Gréci a štyria cudzinci. Pašerákom zabavili dva autobusy určené na prepravu migrantov na morské pobrežie, a tiež jachtu a strelnú zbraň.



Na území Grécka sa zdržiavajú desaťtisíce migrantov, pretože im uzávery na hraniciach okolitých krajín neumožňujú pokračovať v ceste do bohatších štátov Európy.