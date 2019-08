V grófstve Derbyshire hrozí pretrhnutie priehrady a zaplavenie obce

Na rieke Goyt, na ktorej priehrada stojí, vyhlásili úrady najvyšší stupeň varovania pred povodňami, čo znamená, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu životov.

Londýn 1. augusta (TASR) - Britské úrady začali vo štvrtok s evakuáciou obce Whaley Bridge v anglickom grófstve Derbyshire, kde v dôsledku záplav došlo k poškodeniu priehradného múra na vodnej nádrži Toddbrook. Informovala o tom BBC.



Polícia približne 6500 obyvateľov Whaley Bridge vyzvala, aby sa zhromaždili v budove školy v susednej obci Chapel-en-le-Frith a zobrali si so sebou aj domáce zvieratá a potrebné lieky. Zo školy budú následne evakuovaní na iné miesta.



Na rieke Goyt, na ktorej priehrada stojí, vyhlásili úrady najvyšší stupeň varovania pred povodňami (tretí stupeň povodňovej aktivity), čo znamená, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu životov.



Spoločnosti Canal a River Trust, ktoré priehradu vodnej nádrže Todbrook spravujú, vyslali k poškodenému priehradnému múru expertov, aby vypracovali odhad škôd, avšak videá zverejnené na internete naznačujú, že trhlina v priehradnom múre sa zväčšuje.



V dôsledku intenzívnych dažďov došlo v grófstvach Derbyshire a Leicestershire zaplaveniu viacerých ciest a domov. Polícia vyzvala vodičov, aby sa vyhli niektorým "nebezpečným" cestám a uzavrela úsek cesty A6 medzi Buxtonom a Bakewellom.



V dôsledku "bezprecedentne" daždivého počasia boli organizátori nútení o dva dni skrátiť medzinárodné stretnutie skautov, ktoré sa konalo na farme neďaleko obce Ibstock v grófstve Leicestershire. Podujatie naplánované do soboty museli jeho účastníci z 23 krajín opustiť vo štvrtok.