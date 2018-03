V Hamburgu odsúdili troch Sýrčanov za členstvo v Islamskom štáte

"Spiaca bunka" mala čakať v spolkovej republike na príkazy IS, odznelo v súdnej sieni.

Hamburg 12. marca (TASR) - Na 6,5 roka odňatia slobody nepodmienečne odsúdili v pondelok v severonemeckom Hamburgu 27-ročného Sýrčana, ktorý bol obvinený z členstva v teroristickej organizácii Islamský štát (IS).



Jeho dvoch krajanov, ktorí boli v čase spáchania trestného činu ešte maloletí, poslal hamburský Vrchný krajinský súd za mreže zhodne na obdobie 3,5 roka.



Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Súd považoval za preukázané, že trojica obžalovaných pricestovala v novembri 2015 do Nemecka na základe podnetu džihádistov z IS, aby tam bola pripravená páchať teroristické útoky. "Spiaca bunka" mala čakať v spolkovej republike na príkazy IS, odznelo v súdnej sieni.



K členstvu v spomínanej organizácii sa pred záverom procesu priznal iba najstarší z trojice, obaja mladší obžalovaní sa k obvineniam nevyjadrili.