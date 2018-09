V Hamburgu sa koná za účasti tisícok ľudí podujatie proti rasiizmu

Prítomní demonštranti požadujú okrem iného právo na ochranu, azyl a migráciu, ale aj aby sa severonemecké prístavné mesto stalo bezpečným útočiskom pre utečencov a zachránených ľudí.

Hamburg 29. septembra (TASR) - Okolo 9000 ľudí sa zhromaždilo v sobotu v poludňajších hodinách v centre Hamburgu, kde sa otváracím mítingom začalo protirasistické podujatie pod mottom United against Racism (Spoločne proti rasizmu), ktoré iniciovalo viac ako 450 subjektov. Prítomní demonštranti požadujú okrem iného právo na ochranu, azyl a migráciu, ale aj aby sa severonemecké prístavné mesto stalo bezpečným útočiskom pre utečencov a zachránených ľudí.



Informácie priniesli Severonemecký rozhlas (NDR) a tlačová agentúra DPA.



Cez Hamburg by malo prejsť okolo štyroch desiatok alegorických vozov, ale aj rôznorodých hudobných formácií, ktoré by mali dokresliť karnevalový charakter akcie. Na nej organizátori očakávajú až 25.000 ľudí z celej spolkovej republiky. Podujatie vyvrcholí v podvečer záverečným koncertom v prístavnej zóne mesta.