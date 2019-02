V Hanoji sa v stredu začne druhý summit Trump-Kim

Hovorca juhokórejského prezidenta v pondelok povedal, že obe strany by sa mohli dohodnúť na oficiálnom ukončení kórejskej vojny z rokov 1950-1953.

Hanoj 26. februára (TASR) - Od historického druhého summitu severokórejského vodcu Kim Čong-una s americkým prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorý sa uskutoční v stredu a vo štvrtok vo vietnamskom Hanoji, sa veľký posun v otázke denuklearizácie Pchjongjangu neočakáva. Hanoj by však podľa Soulu mohol byť dejiskom ukončenia vojnového stavu na Kórejskom polostrove.



Hovorca juhokórejského prezidenta v pondelok povedal, že obe strany by sa mohli dohodnúť na oficiálnom ukončení kórejskej vojny z rokov 1950-1953. Konflikt v čase studenej vojny sa síce skončil prímerím, mierová zmluva však nikdy podpísaná nebola.



"Tá možnosť na uzatvorenie kompromisu medzi Severnou Kóreou a USA tu je," povedal hovorca na margo možného prijatia symbolickej deklarácie o ukončení konfliktu počas summitu vo Vietname.



Úrady v Hanoji dostali na prípravu vrcholného stretnutia zhruba desať dní. Prvý summit Trumpa a Kima v Singapure, zameraný na odstránenie jadrových zbraní z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) a Kórejského polostrova, sa pritom pripravoval dva mesiace, píše vo svojej správe agentúra AP.



Napriek malému časovému fondu na prípravu summitu bude podľa námestníka vietnamského ministerstva zahraničných vecí Le Hoai Trunga "bezpečnosť ma maximálnej úrovni".



V súvislosti s príchodom severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý je v poradí tretím členom svojej rodiny absolútne vládnucim v KĽDR, platia vo Vietname najprísnejšie bezpečnostné opatrenia.



Kimov obrnený olivovo zelený vlak dorazil takmer po troch dňoch cesty cez Čínu v utorok približne o 08.10 h miestneho času (02.10 h SEČ) do stanice vo vietnamskom meste Dong Dang ležiacom pri hraniciach s Čínou. Vodcu KĽDR na 4000 kilometrov dlhej ceste vlakom sprevádzala okrem iných funkcionárov jeho sestra Kim Jo-džong. Na predchádzajúci júnový summit do Singapuru si Kim zapožičal čínske lietadlo.



Krátko po príchode a slávnostnom privítaní presadol Kim Čong-un do auta, ktoré ho doviezlo do 170 kilometrov vzdialeného vietnamského hlavného mesta Hanoj, kde na neho už čakali davy priaznivcov. Kim Čong-un je prvým severokórejským vodcom, ktorý navštívil Vietnam od roku 1964, keď tam zavítal jeho starý otec Kim Ir-sen.



I keď mnoho odborníkov vyjadrilo pochybnosti nad úspechom summitu a tým, že sa Kim skutočne vzdá jadrového zbrojenia, ktoré pravdepodobne považuje za najlepšiu záruku svojho udržania sa pri moci, v Hanoji v čase vrcholiacich príprav na príchod dvoch politikov panuje "karnevalová eufória", hodnotí situáciu v metropole Vietnamu agentúra AP.



Vo Vietname už vo veľkom nastal predaj tričiek s vytlačeným portrétom Kima a textom "raketový muž". Takúto prezývku mu v roku 2017 uštedril práve Donald Trump. V tom čase vrcholili jadrové skúšky Pchjongjangu, ktoré vyvolávali obavy z nukleárnej vojny.



Škôlkari v tradičných vietnamských odevoch nacvičujú piesne na uvítanie severokórejského vodcu. Turisti sa nadšene fotografujú pred stĺporadiami so stovkami amerických a severokórejských zástav rozmiestnenými po celom meste.



Na podujatie sa akreditovalo viac než 3000 novinárov zo 40 krajín.



Spojené štáty roky požadujú od Pchjongjangu úplnú, overiteľnú a nezvratnú denuklearizáciu pred tým, než dôjde k ústupkom z ich strany. Severná Kórea takýto postoj označuje za jednostranný a "gangsterský".



Pchjongjang sa na jednej strane odmieta vzdať svojho jadrového a raketového programu, na druhej strane sa táto chudobná krajina ocitla na pokraji humanitárnej katastrofy a potravinovej krízy.



Trump vo Washingtone v pondelok v predvečer svojho odchodu do Vietnamu uviedol, že sa nazdáva, že si s Kimon vyvinuli "veľmi, veľmi dobrý vzťah". "Neponáhľam sa. Nechcem na nikoho tlačiť," povedal Trump. "Len nechcem žiadne skúšky. Pokiaľ nie sú skúšky, som spokojný."



Severná Kórea uskutočnila svoj posledný, šiesty jadrový test v septembri 2017. Naposledy testovala medzikontinentálnu balistickú strelu v novembri 2017.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pred summitom pre televíziu Fox News povedal, že počas stretnutia by mohlo dôjsť k "výraznému pokroku". Severná Kórea však podľa neho bude musieť prijať "konkrétne kroky" k denuklearizácii a po summite v Hanoji bude musieť nasledovať ešte jeden.



Americký prezident vyjadril aj presvedčenie, že Severná Kórea sa môže čoskoro stať "významnou ekonomickou mocnosťou", ak sa vzdá vývoja jadrových zbraní.



Trump pricestuje na trojdňovú návštevu do Vietnamu v utorok večer o 20.30 h miestneho času (14.30 h SEČ). Jeho špeciál by mal pristáť na medzinárodnom letisku Noi Bai.



Šéf Bieleho domu sa v stredu ráno pred začiatkom summitu s Kimom stretne s vietnamským prezidentom Nguyenom Phuom Trongom, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom vládnucej komunistickej strany, oznámilo vietnamské ministerstvo zahraničných vecí. Trump z Vietnamu odcestuje vo štvrtok.



Podrobný program dvojdňovej vrcholnej schôdzky zatiaľ nebol zverejnený. Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová v pondelok uviedla, že obaja lídri sa v stredu večer po krátkom rozhovore medzi štyrmi očami zúčastnia na spoločnej večeri, na ktorej budú každého sprevádzať dvaja členovia ich delegácií. K Trumpovi sa pripoja americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo a vedúci kancelárie Bieleho domu Mick Mulvaney, zatiaľ čo Kima má sprevádzať jeho pravá ruka generál Kim Jong-čchol a ďalší predstaviteľ.



Trump s Kimom absolvovali svoj prvý, historický summit vlani v júni v Singapure. Išlo o vôbec prvé stretnutie lídrov USA a KĽDR. Obaja politici sa zaviazali, že budú pracovať na úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky, ktoré žiadal Pchjongjang. Veľmi všeobecne formulovaná dohoda však bezprostredne nepriniesla hmatateľné výsledky.