V hlavnom meste Hondurasu protestovali proti prezidentovi tisíce ľudí

Tegucigalpa 6. apríla (TASR) - Približne 5000 ľudí protestovalo v piatok v hlavnom meste Hondurasu Tegucigalpa proti prezidentovi Juanovi Orlandovi Hernándezovi. Informovala o tom agentúra AFP.



"Žiadame okamžité zosadenie Juana Orlanda Hernándeza z úradu, ktorý si sám uzurpoval, ako i bezodkladné vyšetrovanie jeho osoby, rodiny i politických partnerov," uvádza sa vo vyhlásení tzv. Hnutia rozhorčených.



Členovia tohto hnutia prezidenta obviňujú, že má väzby na ľudí obvinených z korupcie a obchodu s drogami, medzi ktorými je aj jeho brat Antonio Hernández - bývalý parlamentný poslanec, ktorý bol vlani v novembri zatknutý v Miami na Floride a je obvinený z "rozsiahleho obchodovania s drogami".



Opozícia tvrdí, že konzervatívny prezident Hernández, ktorého podporujú Spojené štáty, bol v roku 2017 zvolený nezákonne. Výsledky volieb boli podľa kritikov zmanipulované. Do ulíc vtedy vyšli desaťtisíce ľudí, ktorí požadovali, aby bol za víťaza volieb vyhlásený jeho rival Salvador Nasralla.



Hnutie demonštrovalo proti prezidentovi aj v roku 2015, keď bol Hernández obvinený, že na svoju prezidentskú kampaň v roku 2013, v ktorej zvíťazil, použil vládne peniaze.



Hernández sa priznal, že jeho konzervatívna vládnuca Národná strana (PNH) prijala 94.000 dolárov, ktoré boli spreneverené zo sociálnych fondov. Dodal však, že prostriedky boli zneužité bez jeho vedomia.



Opozícia však tvrdí, že z nefunkčného zdravotného systému bolo ukradnutých viac než 300 miliónov dolárov (viac než 267 miliónov eur).



V Hondurase prevláda vysoká miera korupcie a pôsobí tam množstvo kriminálnych gangov, ktoré kontrolujú obchodovanie s drogami a organizovaný zločin.



Tieto javy spôsobili vlnu nelegálneho prisťahovalectva do Spojených štátov. Ide pritom najmä o neplnoleté osoby, ktoré sa obávajú, že ich prinútia vstúpiť do niektorého z gangov.