V Holandsku chcú vyšetriť miznutie migrantov z chránených centier

Brusel/Amsterdam 1. apríla (TASR) - Holandskí poslanci vyzvali vládu na vyšetrenie prípadov miznutia detí utečencov z chránených utečeneckých centier v Holandsku. Uviedol to v pondelok spravodajský server Dutchnews.nl s odkazom na správu, podľa ktorej v rokoch 2013 - 2017 zmizlo bez stopy vyše 1000 detí utečencov, väčšinou tínedžerov.



Údaje pochádzajú z vyšetrovania rozhlasového programu Argos, ktorý sa zaoberal obchodovaním s mladými utečencami, najmä tými, ktorí majú vietnamský pôvod. Výskum naznačil, že počas posledných piatich rokov najmenej 60 vietnamských detí zmizlo bez stopy z chránených utečeneckých centier, kde žili práve pre obavy, že by sa mohli stať obeťami organizovaného obchodovania s ľuďmi.



"Hovoríme o mimoriadne zraniteľných deťoch," opísala situáciu ministerka práce Attje Kuikenová. Pripomenula, že jej rezort požaduje náležité opatrenia v tejto oblasti už niekoľko rokov. "Treba uskutočniť vyšetrovanie, aby sa zistilo, čo sa deje," dodala ministerka.



Na vyšetrovaní rozhlasovej relácie Argos sa podieľali aj britskí novinári z nedeľníka The Observer. Podľa spoločných zistení sa úrady obávajú, že väčšina z mladistvých migrantov, ktorí zmizli v Holandsku, končí v Británii, kde pracujú na plantážach konope alebo v nechtových salónoch. V jednom prípade sa 17-ročnému vietnamskému chlapcovi podarilo vyhľadať pomoc britskej polície po tom, ako bol prepravený do Spojeného kráľovstva z utečeneckého centra na juhu Holandska.



Holandský národný spravodajca pre obchodovanie s ľuďmi Herman Bolhaar v tejto súvislosti uviedol, že existuje dostatok dôkazov o tom, že deti migrantov sú vykorisťované a že vláda by mala robiť viac na ich ochranu a na zistenie, čo sa s nimi stalo.



Holandský denník NRC Handelsblad vlani v októbri informoval, že v roku 2017 zmizlo z chránených utečeneckých centier 360 neplnoletých utečencov. Väčšina detí, ktoré zmizli z dohľadu úradov, pochádzala z Afganistanu, Maroka, Alžírska, Albánska, Eritrey, Sýrie a Vietnamu. Vyše polovica z nich mala menej ako 16 rokov.



Dutchnews.nl pripomenul, že koncom 90. rokov minulého storočia zmizlo z holandských utečeneckých centier vyše 100 dievčat z Nigérie. Niekoľko z nich bolo neskôr nájdených v talianskych nevestincoch.



