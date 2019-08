V Hongkongu na medzinárodnom letisku sa začal nový protest

Lamová taktiež odmietla prevziať zodpovednosť za násilné zákroky policajtov proti demonštrantom, ktoré pobúrili organizácie na ochranu ľudských práv.

Hongkong 13. augusta (TASR) - Stovky prodemokratických demonštrantov sa v utorok popoludní miestneho času zhromaždili na hongkonskom medzinárodnom letisku na ďalšom proteste, píše agentúra AFP.



Letisko v Hongkongu zrušilo v pondelok neodbavené lety po tom, ako sa tam v príletových halách zišlo vyše 5000 protestujúcich.



Letisko po ochromení v utorok ráno oznámilo, že plne obnovuje svoju prevádzku. Väčšina z protestujúcich odišla krátko po polnoci a v utorok ráno sa tam nachádzalo zhruba 50 demonštrantov. Popoludní sa však aktivisti na základe výzvy znova vrátili do priestorov letiska, aby sa zapojili do ďalšieho protestu.



Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová na utorňajšej tlačovej konferencii znova obhajovala postup polície. Násilie uvedie Hongkong na "cestu bez návratu, uvrhne hongkonskú spoločnosť do veľmi znepokojujúcej a nebezpečnej situácie," varovala správkyňa Lamová.



Polícia podľa jej slov "mala v ostatných dvoch mesiacoch veľmi ťažké obdobie, počas ktorého vymáhala dodržiavanie zákona", keďže počas posledných desiatich týždňov protivládne protesty pravidelne narušovali dopravu a rozširovali sa aj do obytných zón, uviedla agentúra DPA.



Lamová taktiež odmietla prevziať zodpovednosť za násilné zákroky policajtov proti demonštrantom, ktoré pobúrili organizácie na ochranu ľudských práv.



Mnohí z demonštrantov kritizovali postup polície, ktorá v nedeľu použila proti davu z blízkej vzdialenosti slzotvorný plyn a nesmrtiacu muníciu.



Hongkonské demonštrácie a nepokoje nevykazujú žiadne znaky zoslabenia - ani po dvoch mesiacoch, ako ich vyvolal kontroverzný návrh zákona umožňujúci vydávanie obyvateľov Hongkongu podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.