V Hongkongu opäť demonštrujú tisíce ľudí

Napriek tomu, že návrh zákona bol už odvtedy stiahnutý, obyvatelia stále vychádzajú do ulíc a protestujú proti politike správkyne Hongkongu Carrie Lamovej.

Hongkong 28. júla (TASR) - Tisícky ľudí opäť demonštrovali v nedeľu v uliciach vládnych a obchodných štvrtí Hongkongu a protestovali proti kontroverznému extradičnému zákonu a správaniu sa úradov voči opozícii, píše agentúra DPA.



Na proteste sa zúčastnili ľudia všetkých vekových kategórií a kričali heslá ako "Dajte preč ten zlý zákon!" alebo "Pridajte olej!", čo je v čínštine výraz vyjadrujúci dodanie odvahy.



"Chceme, aby extradícia bola odstránená, avšak - a to predovšetkým po júnových a júlových protestoch - už nesúhlasíme len s týmto zákonom, ale nesúhlasíme najmä s vládou a políciou," povedal novinárom demonštrant menom Leo Wu.



Wu dodal, že na nedeľnú manifestáciu v hongkonských uliciach prišiel, aby vyjadril protest proti násiliu voči demonštrantom, ku ktorému došlo minulý víkend, a proti policajnej brutalite voči mladším a extrémistickejšie naladeným protestujúcim.



V nedeľu popoludní nebolo badať v Hongkongu príliš veľa policajtov, avšak policajná prítomnosť v uliciach sa v priebehu dňa pravdepodobne zvýši, domnieva sa DPA.



Masové protesty sa začali v Hongkongu minulý mesiac. Vyvolal ich návrh uvedeného kontroverzného zákona o extradícii, podľa ktorého by osoby podozrivé zo spáchania trestného činu mali byť vydávané orgánom v pevninskej Číne.



Napriek tomu, že návrh zákona bol už odvtedy stiahnutý, obyvatelia stále vychádzajú do ulíc a protestujú proti politike správkyne Hongkongu Carrie Lamovej.



Dožadujú sa priamych volieb, rozpustenia aktuálneho hongkonského zákonodarného zboru a vyšetrenia údajného policajného násilia.