V Hongkongu plánujú obviniť 44 zadržaných demonštrantov

Hongkong 30. júla (TASR) - Hongkong obviní 44 demonštrantov, ktorých úrady zadržali počas nedávnych násilných protestov a nepokojov. Obvineným bude hroziť trest až do desiatich rokov odňatia slobody, píše v utorok agentúra AFP.



"Sme v procese vznášania obvinenia. Oficiálne tlačové vyhlásenie bude zverejnené neskôr večer," uviedol pre agentúru AFP nemenovaný vysokopostavený zdroj z prostredia polície.



Hongkongom v posledných troch mesiacoch otriasajú takmer denne mohutné násilné demonštrácie proti návrhu zákona, ktorý by umožňoval vydávanie ľudí z mesta na súdne konania na komunistickou stranou kontrolovaných súdoch v Číne.



V utorok počas rannej dopravnej špičky napríklad stovky aktivistov zablokovali vlakové spojenia. Spôsobili tým chaos pri dochádzaní do práce, píše agentúra Reuters. Demonštranti blokovali dvere vlakov a stovky ľudí museli odísť zo železničných staníc a hľadať alternatívnu dopravu.