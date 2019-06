V Hongkongu voči spornému zákonu údajne protestovali asi 2milióny ľudí

Organizátori protestov z Občianskeho frontu pre ľudské práva (CHRF) pohrozili, že na pondelok vyhlásia štrajk, ak nebudú ich požiadavky splnené.

Hongkong 16. júna (TASR) - Takmer dva milióny ľudí pochodovali v nedeľu ulicami Hongkongu na protest proti spornému návrhu zákona umožňujúceho vydávanie podozrivých osôb do Číny. Uviedli to organizátori protestu, ktorých citovala agentúra DPA.



Podľa nich išlo o najväčšiu demonštráciu od roku 1997, keď sa Hongkong vrátil pod správu Číny. Polícia odhadla počet účastníkov pochodu, ktorý vyzývali na odstúpenie propekinskej šéfky hongkonskej administratívy Carrie Lamovej, na 338.000.



Agentúra AFP pripomína, že miestna polícia tradične uvádza oveľa menší počet účastníkov politických protestov, než je skutočnosť.



Demonštranti oblečení prevažne v čiernom v nedeľu napriek tropickým horúčavám niekoľko hodín pochodovali ulicami mesta k sídlu parlamentu.



Tisíce ľudí zostávali na uliciach aj v nedeľu večer po ukončení protestu a blokovali dopravu v blízkosti vládnej štvrte a zdalo sa, že sa nemienia rozísť ani počas noci.



Demonštrácia každopádne prilákala viac účastníkov než minulý víkend, keď podľa organizátorov vyšlo do ulíc viac než milión ľudí. Polícia aj vtedy pripustila maximálne 240.000 protestujúcich.



Lamová sa v nedeľu ospravedlnila za spôsob, akým sa jej administratíva snažila presadiť zákon umožňujúci vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do krajín, s ktorými nemá Hongkong uzavreté dohody o extradícii vrátane pevninskej Číny. Už v sobotu uviedla, že proces schvaľovania návrhu pozastavuje na neurčito.



Prodemokratickí aktivisti však Lamovej ospravedlnenie odmietli. Požadujú jej odstúpenie z funkcie, ako aj definitívne stiahnutie spornej legislatívy.



Organizátori protestov z Občianskeho frontu pre ľudské práva (CHRF) pohrozili, že na pondelok vyhlásia štrajk, ak nebudú ich požiadavky splnené.