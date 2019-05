V indických voľbách jasne zvíťazila strana premiéra Módího

Módí, ktorý sa za víťaza volieb vyhlásil už vo štvrtok, začal medzitým rokovania so svojimi spojencami s cieľom načrtnúť smer, ktorým by sa krajina mala vybrať počas jeho druhého premiérskeho mandátu.

Naí Dillí 24. mája (TASR) - Hinduistická a nacionalistická Indická ľudová strana (BJP) premiéra Naréndru Módího jasne zvíťazila v indických parlamentných voľbách. Získala 303 z celkového počtu 543 kresiel v dolnej komore parlamentu.



Oficiálne výsledky volieb, ktoré prebiehali v apríli a máji, zverejnila v piatok indická ústredná volebná komisia, informovala agentúra AFP.



Hlavná opozičná strana, Indický národný kongres (INC), ktorá dominovala indickej politike celé desaťročia po tom, ako krajina získala nezávislosť na Spojenom kráľovstve, obsadila len 52 mandátov.



Módí, ktorý sa za víťaza volieb vyhlásil už vo štvrtok, začal medzitým rokovania so svojimi spojencami s cieľom načrtnúť smer, ktorým by sa krajina mala vybrať počas jeho druhého premiérskeho mandátu.



Medzi hlavné úlohy novej vlády bude podľa AFP patriť najmä rozbehnutie pomalého rastu indickej ekonomiky, zníženie nezamestnanosti, ale taktiež modernizácia neefektívneho poľnohospodárstva, na ktorom príjmovo závisí až 70 percent indických rodín.



V posledných parlamentných voľbách, ktoré sa v Indii konali v roku 2014, vyhrala tiež BJP so ziskom 282 kresiel. Dovtedy vládnuca INC získala kvôli korupčným škandálom len 44 miest.



Šesťtýždňové voľby v Indii boli svojím rozsahom najväčším demokratickým hlasovaním na svete. Boli označované za referendum o doterajšom pôsobení vlády premiéra Módiho a jeho hospodárskych reformách.



V parlamentných voľbách, ktoré sa z logistických a bezpečnostných dôvodov konali v siedmich fázach od 11. apríla do 19. mája, bolo oprávnených hlasovať približne 900 miliónov voličov. O ich priazeň sa uchádzali tisíce strán.